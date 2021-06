Honduras debe acelerar la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19 ante las variantes

Paramédicos trasladan a una mujer para realizarle exámenes de coronavirus hoy, en el Hospital San Felipe de Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 30 jun (EFE).- Honduras, que roza los 7.000 muertos y supera los 262.000 contagios de la covid-19, debe acelerar la compra y aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra la enfermedad ante el alza de casos y el riesgo por las nuevas variantes del coronavirus SARS-CoV-2, alertaron estos miércoles especialistas.

El patólogo hondureño Henry Alvarenga dijo a Efe que el país debe "acelerar" la adquisición de vacunas y asegurar que las personas reciban las dos dosis del fármaco.

"Estamos viviendo un caos actualmente, muchos médicos no tienen su segunda dosis, pese a que nos han dicho que todo (el personal de) primera línea está vacunado", subrayó.

En su opinión, la realidad en Honduras "es triste" debido a que hasta ahora se ha vacunado a menos del 1 % de los 9,5 millones de habitantes, la tasa de inoculación "más baja del mundo", por detrás de África.

"Honduras no tiene ni el 1 % (de la población inmunizada) porque para declarar a una persona vacunada se necesita tener 14 días después de la (aplicación) de la segunda dosis", explicó el especialista.

De acuerdo a cifras oficiales, hasta el 28 de junio un total de 710.614 hondureños han sido inoculados, la mayoría solo con la primera dosis.

MENOS PROTECCIÓN

El patólogo afirmó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) "no avalan" alargar hasta las 12 semanas la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid, porque una sola dosis protege menos.

"A la variante Delta o a cualquier variante de covid-19 entre más tiempo se le dé, más va a empezar a mutar y entre más mute el virus, se va hacer más contagioso, más agresivo, vamos a tener nuevas variantes", explicó el especialista.

Las autoridades sanitarias confirmaron la semana pasada la presencia en el país de las variantes del coronavirus Gamma (Brasil), Alpha (Reino Unido) y Beta (Sudáfrica), mientras médicos que están en primera línea de la lucha contra la enfermedad han expresado su preocupación por la Delta, detectada primero en India.

El aumento de contagios en Honduras se debe al "colapso hospitalario, la irresponsabilidad ciudadana y las nuevas variantes", aseguró Alvarenga, quien dijo que la variante Delta se transmite con mayor velocidad y afecta más a personas de entre 12 y 20 años.

Honduras podría alcanzar la inmunidad de rebaño frente a la covid-19 "en once años", enfatizó el especialista, quien denunció que en el país mueren a diario "entre 200 y 250 personas" por coronavirus.

JÓVENES LOS MÁS AFECTADOS

La presidenta de la Asociación de Médicos del Instituto Nacional Cardiopulmonar, Suyapa Sosa, coincidió con Alvarenga en que la alta incidencia de contagios en Honduras se debe al relajamiento de la población y afirmó que los más afectados este año son personas jóvenes.

"Últimamente estamos viendo como muchos jóvenes contagiados de covid-19 están llegando con una afectación pulmonar de entre 80 % y 90 %", dijo Sosa, quien instó a la población a buscar atención médica ante cualquier sospecha de haber contraído el coronavirus.

"La enfermedad avanza muy rápido, es muy agresiva y si no se trata oportunamente se podrían tener resultados lamentables, tenemos a veces familias enteras contagiadas”, subrayó.

Con la aparición de variantes de la covid-19 en Honduras, la población más afectada por la enfermedad son "personas jóvenes, estos son cambios que antes no los habíamos identificados", añadió Sosa, quien además es jefa del departamento de Neumología de ese instituto, conocido como Hospital del Tórax.

Fuentes médicas de hospitales públicos y privados cuestionan que de las más de 2,6 millones de vacunas que ha recibido Honduras, la mayoría son donadas, pese a que el Gobierno asegura tener el dinero para comprar el fármaco.