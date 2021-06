Guatemaltecos marchan en memoria de las víctimas del conflicto armado interno

Activistas colocan retratos de víctimas del ejercito durante la guerra, en una estructura en forma de árbol hoy en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba

Ciudad de Guatemala, 30 jun (EFE).- Decenas de guatemaltecos marcharon este miércoles en memoria de las víctimas y mártires a manos del Estado de Guatemala durante el conflicto armado interno, que dejó más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos entre 1960 y 1996.

Los manifestantes, en su mayoría de la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia con el Olvido y el Silencio (Hijos), recorrieron varias avenidas del centro histórico de la capital guatemalteca bajo la consigna "calle, vamos a ocuparte".

Este 30 de junio, el Estado de Guatemala celebra el Día del Ejército, una jornada de asueto en la que se realizaba un desfile militar para conmemorar el aniversario de una "gesta revolucionaria", ocurrida en 1871, cuando los generales Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios derrocaron al dictador de ese momento, Vicente Cerna, según información oficial.

Pero Hijos y otras organizaciones que reúnen a los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la guerra interna decidieron "recuperar" el espacio público y "darle un nuevo significado" al día, en detrimento del Ejército.

"No más botas militares", "justicia por genocidio" y "no a la amnistía", fueron de las principales consignas lanzadas por los manifestantes, que caminaron por algunos momentos bajo una llovizna que no les impidió continuar.

El desfile militar se interrumpió originalmente en 2008, cuando el Gobierno del expresidente socialdemócrata Álvaro Colom (2008-2012) decidió no hacer público el evento, por lo que permaneció a puerta cerrada hasta que, en 2019, el expresidente derechista Jimmy Morales (2016-2020) lo volvió a hacer público, por la avenida de la Reforma, una de las principales del país centroamericano.

Los dos últimos años, 2020 y 2021, el desfile volvió a suspenderse debido a la pandemia de la covid-19, con el fin de evitar la aglomeración de la gente.

"Este día es para reivindicar el ejemplo de grandes líderes estudiantiles, sindicales, populares, grandes médicos profesionales", muchos de ellos asesinados o desaparecidos por el hecho de ser opositores y considerados enemigos internos de Guatemala, según dijo un manifestante sin identificarse.

La Organización de Locas de Centroamérica y del Caribe (Odelca), que defiende los derechos LGBTIQ+, subrayó este miércoles de igual forma en un comunicado de prensa en el marco del día del Ejército que "hay calles que se quedaron asustadas porque nunca oyeron volver los pasos que las recorrieron. Esta ciudad es un mapa inmenso de templos abandonados de la memoria sagrada que se extingue".

La Firma de la Paz en Guatemala, el 29 de diciembre de 1996, puso fin a 36 años de conflicto armado interno entre la guerrilla y el Ejército, que, según el informe Memoria del Silencio de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, de la Organización de las Naciones Unidas, es responsable en más del 90 % de los crímenes cometidos durante la guerra.