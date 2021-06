Guaidó dice que se reunirá con la misión técnica electoral de la UE

El opositor venezolano Juan Guaidó habla durante una rueda de prensa hoy, en Caracas (Venezuela). EFE/Rayner Peña R.

Caracas, 30 jun (EFE).- El opositor venezolano Juan Guaidó dijo este miércoles que se reunirá con la misión técnica de la Unión Europea (UE) que visitará el país caribeño para evaluar si es posible desplegar otra de observación electoral para los comicios regionales y municipales de noviembre próximo.

"Claro que nos vamos a reunir, claro que vamos a poner nuestros puntos, cuáles son las condiciones, no solamente de participación sino de garantías del cumplimiento y respeto político de cara a una solución al conflicto", expresó el exdiputado en rueda de prensa en Caracas.

El encargado de negocios de la UE en el país caribeño, Duccio Bandini, informó el 25 de junio al Consejo Nacional Electoral (CNE) que el próximo 6 de julio llegará la misión técnica, que estará conformada por tres funcionarios y cuatro expertos, según informó el propio organismo.

Guaidó aseguró que las autoridades deben permitir el ingreso de otros organismos como la Unión Interparlamentaria y la Organización de Estados Americanos (OEA) que "ha observado todas las elecciones recientes en el continente".

Sobre la promesa que hizo el presidente Nicolás Maduro este lunes de eliminar tras los comicios la figura de los "protectores", unas autoridades regionales paralelas nombradas por el mandatario, el opositor subrayó que ese compromiso "tiene poco valor" y que es a través de un acuerdo con garantes internacionales cómo se pueden formalizar "todos estos procesos".

"La promesa de respetar la Constitución sigue siendo vacía hasta concretar la participación de todos los sectores, el cronograma de elecciones, el inicio formal de un proceso de acuerdo y negociación y la disposición de los aliados a respaldar ese proceso", agregó.

Asimismo, el dirigente aseguró que están evaluando "de forma constante" si participarán en las próximas elecciones del 21 de noviembre.

El CNE habilitó el martes a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que reunió a buena parte de los antichavistas y ganó las legislativas de 2015, para participar en los comicios locales y regionales de noviembre próximo.

"Hoy, en sesión de nuestro directorio y por unanimidad, hemos aprobado un total de 20 nuevas denominaciones de organizaciones con fines políticos, (...) por lo tanto 20 nuevas organizaciones que estarán vigentes para participar en las próximas elecciones del 21 de noviembre", dijo el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, que mencionó, entre ellas, a la MUD.

Sin embargo, Guaidó hizo hincapié en que "no basta con una declaración de medios", sino que es necesario un acuerdo mayor para poder participar en las elecciones.

A su juicio, en este momento "no hay garantía de cara a un proceso de reinstitucionalización democrática" para Venezuela.

Para el opositor, lo importante es "lograr condiciones" que permitan no "generar falsos dilemas" como la participación en las elecciones y se conviertan en "herramientas para lograr las suficientes garantías para que se respete el resultado".

También para que sirvan "para tener un cronograma de elecciones, para iniciar un proceso de negociación y un acuerdo".