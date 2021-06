Google Arts & Culture propone conocer más a fondo la bandera del Orgullo

Personas participan en una marcha conmemorativa del Día internacional del Orgullo LGTBI . EFE/Miguel Lemus/Archivo

Madrid, 30 jun (EFE).- La Fundación Gilbert Baker y Google Arts & Culture se han propuesto dar a conocer lo que hay "detrás" de la bandera arcoiris original del Orgullo, un emblema que se izó por primera vez el 25 de junio de 1978 en la Plaza de las Naciones Unidas de San Francisco.

De la mano de esta nueva ventana abierta desde hoy en la plataforma de Google, y que tiene como nombre "Más allá del arcoiris", el visitante podrá conocer a golpe de clic la historia del movimiento LGBTQIA+ a través de los colores de la icónica bandera del Orgullo, cuyo diseño y sus múltiples versiones la han convertido en un símbolo que representa al "espectro completo" de la Comunidad LGBTQIA+, han informado desde Google.

En concreto, la Fundación Gilbert Baker descubrió en 2019 un trozo de la bandera que se izó hace 43 años en la Plaza de las Naciones Unidas de San Francisco, una reliquia que se "creía perdida hace mucho tiempo". Una reliquia "de valor incalculable" que donó a la Sociedad Histórica GLBT de San Francisco para que todos pudieran verla.

Una historia que se podrá profundizar en "Más allá del arcoiris", y que irá acompañada de otros contenidos como el de cómo se creó esta bandera en 1978 por Gilbert Baker y un equipo de artistas al "calor del icónico discurso de Harvey Milk".

Una bandera que tenía 8 colores, cada uno de los cuales tenía un significado específico. Por ejemplo, el rojo representa la vida; el naranja, la curación; y el rosa el sexo.

En este sentido, Jake Hall, el escritor británico queer autor de "The Art of Drag", explica en detalle todo lo que hay que saber sobre las diferentes banderas del Orgullo y las comunidades que estas representan, incluida la bandera del Orgullo Bisexual y la Bandera del Orgullo Trans; y el artista Rigel Gemini reflexiona sobre lo que significa ser un artista mixto no binario en la industria de la música.