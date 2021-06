Fútbol.- El futbolista español Borja Valero anuncia su retirada

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El centrocampista español Borja Valero anunció este miércoles su retirada del fútbol, a sus 36 años, después de una larga carrera en grandes clubes, el último la Fiorentina italiana, saliendo de la cantera del Real Madrid.



"Ha llegado el momento que siempre parece lejano, el de dejar de jugar al fútbol. Me hubiera gustado hacerlo bajo el 'Fiesole' lleno de gente pero lamentablemente en el fútbol como en la vida no todo depende de nosotros", dijo en su cuenta de Instagram.



Valero no renovó con la 'Fiore', club que este mismo miércoles anunció a Vincenzo Italiano como nuevo entrenador, y dio por terminada una larga carrera que le llevó a Real Madrid, Mallorca, West Bromwich Albion, Villarreal, Inter de Milán y Fiorentina.



"Agradezco a todos los equipos en los que tuve el honor de jugar. Gracias también a los muchos entrenadores y compañeros de equipo", añade, mostrando también cariño a su familia, amigos y afición de la Fiorentina, club al que llegó en 2012 y estuvo en dos etapas ya que entre medias fue al Inter.