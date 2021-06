Festejos en Londres tras victoria de Inglaterra sobre Alemania en Wembley

Actualiza con rival de Inglaterra en cuartos ///Londres, 29 Jun 2021 (AFP) - La selección de Inglaterra se clasificó este martes a cuartos de final de la Eurocopa-2020 tras derrotar 2-0 a Alemania en Wembley con goles de los delanteros Raheem Sterling (75) y Harry Kane (86).Con esta victoria de prestigio en un Wembley con 40.000 espectadores ante la siempre temible 'Mannschaft', Inglaterra presenta su candidatura al título en el torneo europeo, cuyas semifinales y final se disputarán también en el recinto londinense.Más aún después de las eliminaciones de Portugal y de Francia.Los 'Three Lions' de Gareth Southgate, semifinalistas en el Mundial de Rusia-2018, jugarán su partido de cuartos de final el sábado contra Ucrania, que se impuso 2-1 en la prórroga a Suecia.El combinado inglés sigue sin encajar un gol en sus cuatro partidos disputados en esta Eurocopa, y ante Alemania firmó dos goles, tantos como los sumados sus tres partidos de la primera fase.En un partido con un juego menos brillante de lo que invitaba a imaginar el escenario, el palmarés de ambas selecciones, y su eterna rivalidad, no se abrió el marcador hasta el minuto 75, cuando el delantero del Manchester City Sterling empujó al fondo de la red un centro desde la izquierda de Luke Shaw, firmando su tercer gol en la competición.Cuando el partido comenzaba a languidecer hacia la prórroga, la buena jugada trenzada de los ingleses llevó la euforia a las gradas. - Kane, al fin - Minutos después, con una 'Mannschaft' al ataque a la desesperada, en una jugada parecida, el centro desde la izquierda de Jack Grealish encontró la frente de Harry Kane para que el capitán inaugurase su casillero de goles en el torneo.En la alegría de la celebración, el delantero del Tottemham expresaba sin duda la tranquilidad de haber dado un gol casi definitivo a los suyos ante el rival acérrimo, pero también el hecho de haber dejado atrás su propia maldición en el torneo."Es un día maravilloso, un partido fantástico. Oír a Wembley así es un momento que ninguno de nosotros olvidará", afirmó el delantero del Tottenham. "No queremos detenernos aquí, tenemos una idea de dónde queremos llegar", sentenció el capitán inglés.La hoja de las alineaciones había dado una primera sorpresa.Después de haber disputado toda la fase de grupos con una defensa de cuatro, al igual que en sus primeros partidos clasificatorios para el Mundial-2022, Southgate optó por un sistema calcado al de su adversario.Kyle Walker, habitual lateral derecho, pasó a defensor central derecho, con John Stones entre él y Harry Maguire. Un sistema pensado para frenar a Joshua Kimmich y a Robin Gosens por ambos costados.Sterling, con un disparo desde 20 metros bien atajado por Manuel Neuer (16), Harry Maguire, de remate de cabeza (27) y Kane, quien habría abierto el marcador de no mediar la rápida intervención de Matts Hummels (45+1) presentaron argumentos para la victoria a los puntos de Inglaterra antes del descanso.Los alemanes se acercaron menos, pero no sin peligro, aunque siempre se encontraron con un inspirado Jordan Pickford bajo palos.El arquero del Everton, más inspirado con la selección que con su club, blocó el intento de Timo Werner (32), y el disparo de Kai Havertz (48). - "Decepción" Löw - Con 1-0 en el marcador, cerró el hueco en un mano a mano ante Thomas Müller y el veterano delantero envió el balón fuera."En partidos como éste es imprescindible aprovechar las pocas oportunidades que se tienen. Timo Werner y Thomas Müller, por desgracia, no pudieron marcar en sus oportunidades, así que nos sentimos muy mal por estar fuera", declaró Löw.Alemania cierra la era Joachim Löw con una nueva decepción después de caer en primera fase del Mundial ruso."Es una gran decepción para todos nosotros. Esperábamos conseguir mucho más en este torneo y la confianza en este equipo era alta", declaró el técnico alemán de 61 años.Si para Southgate, esta victoria sutura la herida 25 años después de su penal fallado contra los alemanes en semifinales de la Eurocopa-1996, para Löw supone un final amargo a 15 años por lo general exitosos en los que conquistó el Mundial-2014. bur/iga/mcd