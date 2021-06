Economías avanzadas tienen opinión desfavorable de China: Pew

(Bloomberg) -- Las opiniones negativas hacia China se mantienen cerca de niveles récord en todo el mundo desarrollado, según la última encuesta de Pew, en tanto que las calificaciones favorables sobre el manejo del coronavirus por parte de Pekín se vieron contrarrestadas por las preocupaciones sobre su historial de derechos humanos.

Mayorías en 15 de las 17 economías avanzadas encuestadas este año por el Pew Research Center tienen una opinión desfavorable de China, incluidos máximos históricos en Canadá, Alemania, Corea del Sur y Estados Unidos. En febrero, alrededor de 76% de los estadounidenses tuvieron una percepción negativa del país más poblado del mundo, tres puntos porcentuales más que el año pasado.

El porcentaje de personas con una perspectiva negativa sobre China fue aún mayor en lugares como Japón (88%), Suecia (80%), Australia (78%) y Corea del Sur (77%), todos ellos han tenido altos disputas diplomáticas de alto perfil con Pekín en los últimos años. Solo Grecia y Singapur tienen opiniones mayoritariamente favorables hacia el país.

El informe, que se publicó horas antes de que el presidente Xi Jinping marcara el centenario del Partido Comunista, muestra el desafío diplomático que enfrenta China en su intento de ejercer una mayor influencia a nivel mundial. El mes pasado, Xi instó a los funcionarios chinos a crear una imagen “digna de confianza, adorable y respetable” para el país, en una señal de que Pekín podría estar buscando suavizar su enfoque diplomático duro.

Las preguntas sobre el manejo temprano de China del primer brote de coronavirus conocido en Wuhan ayudaron a impulsar la dramática disminución de las opiniones favorables hacia el país. Las encuestas de Pew, aplicadas a casi 18,900 adultos en los 17 mercados muestran alguna mejora en esa área, con una mediana de 49% que dice que China está haciendo un buen trabajo manejando la pandemia.

Aún así, el informe mostró una creciente insatisfacción con las prácticas de derechos humanos de China, en tanto que Pekín defendió sus programas laborales en Sinkiang e impuso una ley de seguridad nacional en Hong Kong. Los diplomáticos chinos han atacado a países que han criticado tales acciones, mismos que Pekín considera asuntos internos.

La mayoría en todos menos uno de los 17 tienen poca o ninguna confianza en la capacidad de Xi para manejar los asuntos mundiales. En Alemania, Francia y Suecia, la mitad o más dicen que no confían “en absoluto” en Xi.

“A pesar de la sensación generalizada de que China no respeta las libertades personales de su pueblo, el público está algo dividido sobre cuál debería ser la respuesta adecuada”, dijeron los autores del informe.

Las 17 economías avanzadas encuestadas, dominadas en gran parte por aliados estadounidenses, también indicaron una preferencia hacia Estados Unidos a raíz de la elección del presidente, Joe Biden, el año pasado. La mayoría en más de la mitad de los lugares señaló que era más importante tener vínculos económicos más fuertes con Estados Unidos que con China, incluidos Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido.

La encuesta se realizó bajo la dirección de Gallup y Langer Research Associates entre febrero y mayo. Los resultados tienen distintos márgenes de error.

