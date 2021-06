Cuba declara la fase de transmisión comunitaria por el elevado número de casos de covid

Dos personas con tapabocas caminan al lado de un grafiti en La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo

La Habana, 30 jun (EFE).- Las autoridades cubanas decretaron el paso de todo el territorio nacional a fase de transmisión comunitaria ante el elevado número de casos de la covid-19 registrados en las últimas semanas en el país, que este miércoles notificó 2.970 nuevos contagios, 73 de ellos importados.

La nueva fase incluye un plan con medidas más estrictas que aún no han sido detalladas y con el que el Ministerio de Salud Pública busca cortar la transmisión, avanzar en la intervención sanitaria y disminuir al máximo la movilidad de la personas, según se informó en la reunión del grupo de trabajo gubernamental de enfrentamiento a la pandemia.

Con los nuevos contagios de hoy, el país suma desde el comienzo de la pandemia en marzo del año pasado 190.993 positivos al SARS-CoV-2 y 1.284 fallecidos, 14 de ellos en las últimas 24 horas, incluido un niño de dos años, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

En los hospitales cubanos y centros de aislamiento están ingresadas 42.794 personas: 15.502 casos activos -77 críticos y 112 graves-, 9.636 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.

Por provincias, las occidentales Matanzas y La Habana volvieron a reportar los números más altos con 790 y 370 positivos, respectivamente, seguidas por la oriental Santiago de Cuba (283).

En los territorios de riesgo, incluida la capital, se realiza un estudio de intervención sanitaria con Abdala y Soberana 02, los dos candidatos vacunales contra el coronavirus más avanzados de los cinco que desarrolla Cuba.

Ambas fórmulas esperan la autorización de uso de emergencia de la entidad reguladora cubana de medicamentos luego de mostrar una eficacia del 92,2 % (Abdala) y del 62 % (Soberana 02) en la última fase de ensayos clínicos, según las autoridades sanitarias locales.

Para que un candidato vacunal sea considerado vacuna debe demostrar una eficacia igual o mayor al 50 %, acorde con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Más de 2,6 millones de cubanos han recibido al menos una dosis de esas fórmulas como parte de los ensayos clínicos y estudios de intervención desarrollados en paralelo al sanitario, según datos oficiales.

También hay en marcha un ensayo clínico en niños y adolescentes con dosis de Soberana 02 y Soberana Plus.

Cuba no integra el mecanismo Covax de la OMS creado para que los países de ingresos medios y bajos accedan a las vacunas, ni tampoco las ha comprado en el mercado internacional.