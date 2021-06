Crudo sube; OPEP+ retrasa ronda de conversaciones ministeriales

(Bloomberg) -- El crudo cerró al alza con los ministros de la OPEP+ divididos antes de una reunión crítica a finales de esta semana sobre la política de producción.

Los futuros en Nueva York lograron un pequeño avance después de cambiar entre ganancias y pérdidas el martes. Si bien algunos miembros de la OPEP+, como Rusia, han considerado respaldar un aumento en la producción, Arabia Saudita ha actuado con cautela ante la creciente demanda y la propagación global de la variante delta. La alianza retrasó la primera ronda de conversaciones ministeriales por un día para que los países tengan más tiempo para resolver sus diferencias.

Mientras tanto, los futuros se aferraron para ganar en el mercado secundario después de que se dijera que el Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) reportaría que los suministros de crudo de Estados Unidos cayeron 8,15 millones de barriles la semana pasada. Esa sería la mayor caída de existencias desde enero en caso de que los datos del Gobierno de EE.UU. lo confirmen el miércoles.

“Veremos que las operaciones continúan entrecortadas hasta el jueves, cuando se celebre la reunión real y obtengamos la decisión oficial”, dijo. Rebecca Babin operadora sénior de energía en CIBC Private Wealth Management.

Los precios del petróleo han subido alrededor de 50% este año debido a la reapertura de economías clave como EE.UU., Reino Unido y China, impulsadas por campañas masivas de vacunación. Pero la reciente propagación de la variante delta amenaza con desacelerar la recuperación de la demanda global en curso.

