Colombia recibirá este jueves las 2,5 millones de vacunas donadas por EE.UU.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, habla en conferencia de prensa en Washington (EE.UU.), hoy 30 de junio de 2021. EFE/Sarah Silbiger/Pool

Washington, 30 jun (EFE).- Las 2,5 millones de vacunas contra la covid-19 de la farmacéutica Janssen que el presidente estadounidense, Joe Biden, prometió donar a Colombia llegarán el jueves a Bogotá, informó este miércoles la Casa Blanca.

El avión con las vacunas donadas por Estados Unidos saldrá esta noche del país norteamericano y "llegará a Bogotá mañana temprano por la mañana", dijo a Efe una fuente de la Casa Blanca.

Las dosis son las mismas que anunció Biden el lunes durante su primera llamada telefónica con el presidente colombiano, Iván Duque, precisó el funcionario, que pidió el anonimato.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, añadió durante su rueda de prensa diaria que el envío se enmarca en los esfuerzos de Estados Unidos de "acabar con el virus en todas partes".

El Gobierno colombiano adelantó este martes que había enviado un avión de su Fuerza Aérea a Memphis (EE.UU.) para recoger los 2,5 millones de vacunas de Janssen.

Colombia es el quinto país latinoamericano que recibe una donación de vacunas dentro de las 80 millones de dosis que Biden ha prometido compartir con otros países, de los que más de 20 millones irán a parar a naciones de América Latina y el Caribe.

Antes que Colombia, Estados Unidos ha donado 3 millones de dosis a Brasil, 1,3 millones a México, 2 millones a Perú y 1,5 millones de vacunas a Honduras, estas últimas enviadas a través del programa Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las dosis enviadas a Colombia se entregan de forma directa desde Estados Unidos y no a través de Covax, explicó la fuente consultada por Efe.

"No compartimos estas dosis para extraer favores o concesiones. Nuestras vacunas no llegan con condiciones. Hacemos esto con el objetivo único de salvar vidas", subrayó el funcionario.

La Casa Blanca ha prometido, además, que donará vacunas a Argentina, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Haití y otros países de la Comunidad del Caribe (Caricom).

Además de las 80 millones de dosis prometidas por la Casa Blanca y de otras 60 millones de vacunas de AstraZeneca repartidas en mayo, Biden desveló este mes que EE.UU. había comprado 500 millones de dosis adicionales de Pfizer/BioNTech, que entregará a cerca de 100 países en los próximos dos años.