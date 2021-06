Bolivia reporta 2.055 nuevos contagios de la covid-19 y 71 fallecidos

La vacunación, que comenzó a fines de enero con los médicos en primera línea contra la pandemia, ha llegado a aplicar 1.857.751 primeras dosis y 691.652 de la segunda. EFE/ Martin Alipaz/Archivo

La Paz, 29 jun (EFE).- Bolivia reportó este martes 2.055 nuevos casos de la covid-19 y 71 fallecidos en medio de pedidos de los especialistas en salud que recomiendan a la población no bajar la guardia a pesar de la reducción parcial de contagios del tercer pico.

Las cifras de esta jornada se han distribuido entre Santa Cruz con 557 contagios, La Paz que presentó 507, Cochabamba 445 y Chuquisaca alcanzó 176, mientras que en el resto de las cinco regiones los nuevos casos han oscilado entre 9 y 150 positivos.

El Ministerio de Salud ha manifestado recientemente que se ha producido un descenso de un 23 % de nuevos contagios en comparación a los días más críticos del tercer pico, que comenzó a principios del mes pasado, y que ha presentado días en que los contagios superaron los 3.000 y los decesos sobrepasaron el centenar.

"Ese 23 % no es sinónimo de que el coronavirus esté bajando en el país, más bien es que hay que tener una alerta", aseguró este martes el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, que consideró que "una cuarta ola puede estar más cerca" de lo que se piensa.

Justamente este organismo presentó en La Paz un balance de la conducta de la pandemia que comenzó en marzo del año pasado con un primer pico en 2020 en cierta medida menos intenso que duró ocho meses por las restricciones como la cuarentena y otros dos menos extensos pero con más contagios.

La aparición de nuevas cepas de coronavirus ha mostrado que las olas de contagio han "acortado su tiempo" aunque con una "masificación de casos", explicó el representante de los médicos bolivianos.

Justamente, regiones como Cochabamba han estimado que una posible cuarta ola podría sentirse en septiembre, aunque el organismo colegiado de los médicos considera de que esto puede ser relativo en caso de que variantes mucho más contagiosas como la Delta estén ya en el país.

Ante esto los dirigentes de los médicos han instado a que el proceso de vacunación se acelere y que la población no baje la guardia.

La vacunación, que comenzó a fines de enero con los médicos en primera línea contra la pandemia, ha llegado a aplicar 1.857.751 primeras dosis y 691.652 de la segunda.

Sin embargo, la falta de vacunas como la Sputnik V y AstraZeneca para las segundas dosis ha levantado preocupación a medida de que se acerca el cumplimiento de los tiempos para la aplicación de la dosis definitiva.

El Gobierno boliviano ha gestionado la llegada de 4 millones de vacunas que también incorpora aquellas del tipo Sinpharm y Pfizer, además ha anunciado la llegada de segundas dosis de la Sputnik V a mediados de julio y un lote de Jhonson & Jhonson mediante el mecanismo Covax de las Naciones Unidas.

Regiones como La Paz han levantado momentáneamente algunas restricciones y programaron una jornada intensiva de vacunación el próximo 11 de julio para elevar sus registros de inmunización.

Desde inicios de la pandemia en marzo del año pasado, Bolivia ha reportado 16.702 fallecidos y 437.623 casos confirmados de los que 62.070 se mantienen activos.