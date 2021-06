Balance de muertos en derrumbe en Florida sube a 16 en séptimo día de búsqueda

actualiza con nuevo saldo de muertos y desaparecidos ///Surfside, Estados Unidos, 30 Jun 2021 (AFP) - Cuatro cuerpos más fueron hallados entre los escombros del edificio que se desplomó la semana pasada en Florida, llevando el saldo de muertos a 16, mientras la esperanza de encontrar sobrevivientes entre los aún 147 desaparecidos disminuía el miércoles, séptimo día de búsqueda.Un bloque de 55 apartamentos frente al mar, parte del complejo Champlain Towers South ubicado en Surfside, cerca de Miami, se derrumbó la madrugada del jueves pasado en uno de los peores desastres urbanos en la historia de Estados Unidos.Al menos 16 muertos fueron confirmados. Y el número de víctimas debería seguir aumentando."Hemos encontrado cuatro nuevas víctimas. El número de muertos es de 16", mientras que 147 personas permanecen desaparecidas, dijo la alcaldesa Daniella Levine Cava, en una conferencia de prensa.Los cuerpos fueron extraídos de entre el amasijo gigante de hierros y hormigón.El coronel Golan Vach, comandante de la unidad del ejército israelí que colabora con las operaciones de búsqueda y rescate, explicó que él y otros rescatistas habían encontrado lo que llamó túneles entre los escombros, y en un caso ese espacio estaba entre balcones de apartamentos que se desplomaron."Entre ellos quedaba un gran espacio de aire", dijo. "Nos arrastramos por esos túneles. Llamamos a las personas y, lamentablemente, no encontramos nada".Vach dijo que la posibilidad de encontrar sobrevivientes tanto tiempo después del colapso era "muy, muy escasa"."Debemos ser realistas", señaló.Un venezolano y una uruguaya-venezolana fueron identificados entre el total de fallecidos. Hay al menos otros 29 latinoamericanos de los que todavía no se tienen noticias: nueve de Argentina, seis de Colombia, seis de Paraguay, cuatro de Venezuela, tres de Uruguay y uno de Chile. - "Como un terremoto" - Champlain Towers South, de 12 pisos de altura y construido hace 40 años, se destacaba por su silueta beige en medio de modernas moles residenciales con fachadas de vidrio. El complejo contaba con 136 apartamentos, ocupados por su propietarios o alquilados. Fueron las unidades con vista al mar las que se desplomaron por alguna razón aún son investigadas. El colapso parcial del edificio convocó a rescatistas y expertos de todo Estados Unidos y también de Israel y México. El equipo de 15 expertos israelíes llegó el domingo.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará el lugar el jueves con la primera dama Jill Biden para asegurarse de que los funcionarios estatales y locales tienen todo lo que necesitan para sus labores y para consolar a las familias de las víctimas.Los residentes del bloque de apartamentos de Champlain Towers South que no se cayó contaron que se despertaron alrededor de la 01H30 (05H30 GMT) del 24 de junio debido a un estruendo que sonó como truenos y sacudió sus habitaciones. "Fue como un terremoto", dijo a la AFP Janette Agüero, quien escapó del piso 11 junto con su familia.Los bomberos que llegaron momentos después de la caída ayudaron a evacuar a decenas de residentes y sacaron vivo a un adolescente de entre los escombros. Pero desde entonces, nadie ha salido con vida de las ruinas, a pesar de la gran cantidad de socorristas que laboran con ayuda de grúas y perros rastreadores, en un calor sofocante y en medio de lluvias y tormentas eléctricas intermitentes."Actualmente hay 210 personas trabajando en el sitio", dijo el martes la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. - "Una combinación de factores" - Los expertos están analizando posibles fallas críticas preexistentes en la estructura de la torre de apartamentos.En abril, la presidenta de la asociación de copropietarios de Champlain Towers South, Jean Wodnicki, había advertido a los residentes que su edificio, construido en 1981, sufría un "deterioro" creciente.Según dijo Agüero a la AFP, "el garaje siempre parecía estar en mal estado, había grietas, estaba inundado todo el tiempo". Pero el ingeniero Allyn Kilsheimer, enviado por la localidad de Surfside para investigar la causa del colapso, declaró el miércoles a CBS no haber detectado nada que hiciera pensar en un derrumbe inminente.Probablemente "una combinación de factores" provocaron la caída, dijo.El experto, que prestó asesoría tras los atentados del 11-S y el terremoto de Ciudad de México en 1985, dijo que puede "todo tipo de cosas" puede haber incidido, desde una "explosión" hasta "el choque de un automóvil contra una columna" hasta "problemas con la losa del techo o de cimientos".Los investigadores estiman que llevará meses saber exactamente qué ocurrió.bur-ad/rsr/ll -------------------------------------------------------------