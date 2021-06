Así hablaba José Luis Moreno de sus problemas económicos en octubre de 2020

26-10-2020 José Luis Moreno EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 30 (CHANCE)



Fue sin duda la noticia del día y, probablemente, de la semana. Este martes José Luis Moreno era detenido en su domicilio acusado de los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y pertenencia a una organización criminal internacional que habría estafado más de 50 millones de euros a través de una sofisticada red de empresas pantallas con las que habría desviado dinero para financiar sus proyectos en cine y televisión.



Una noticia que conocíamos horas después de que el nombre del productor figurase una vez más en la lista de morosos que cada año hace pública la Agencia Tributaria, en la que José Luis Moreno aparece como deudor de 1.04 millones de euros a través de su sociedad Kulteperalia y de 1.62 millones a través de Alba Adriática.



En octubre de 2020 y con motivo de la promoción de su último proyecto, la multimillonaria serie 'Glow and darkness' - protagonizada entre otras por Joan Collins y Denise Richards - el productor nos condecía la que ha sido hasta el momento su última entrevista, en la que hablaba así de sus problemas económicos con el fisco, negando que tuviese deudas.



"Eso ya no es, salió en Hacienda una cosa y les he puesto un contencioso administrativo porque ellos dan a la tecla y el departamento que ya ha llegado a un acuerdo contigo no sabe esto y cuando debes siete dicen que son 21 porque se lo han pasado a tres empresas" afirmaba José Luis Moreno, asegurando además que estaba "en el mejor momento de mi carrera a todos los niveles, incluso económico". "En tres o cuatro años han sido muy razonables y la deuda que era inmensa estará pagada", desvelaba, muy seguro de sí mismo.