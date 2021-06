Ágatha Ruiz de la Prada pone tierra de por medio y emprende sus vacaciones

08-11-2019 Ágatha Ruiz de la Prada, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Ágatha Ruiz de la Prada está viviendo un año que nada tiene que ver con el anterior y es que si hace apenas 12 meses la veíamos felizmente enamorada de Luis Gasset, paseando su amor por todas las calles de Madrid y volviendo a sonreír... ahora es momento de recomponerse tras la ruptura del empresario y saber qué es lo que quiere. Un periodo de asimilación que sabemos cuando ha empezado, pero no cuando acabará para la diseñadora.



Hemos hablado con la diseñadora de moda y nos ha confesado que muy pronto deja Madrid para descansar y desconectar de estos meses en los que su nombre ha sido protagonista: "Ya me voy de vacaciones, me voy al campo y a Mallorca, con mis hijos también". Y es que ya sabemos que Ágatha tiene muy buena relación con sus hijos, tanto es así que les cuenta todo, con todo tipo de detalles.



Apenada por la muerte de Mila Ximénez, Ágatha Ruiz de la Prada nos asegura que la colaboradora no le ha dejado nada a diferencia de sus compañeros de programa, pero no le importa porque su amistad con ella era más que eso y aprendió mucho con ella: "Que yo sepa no, pero ya me ha dejado demasiadas cosas".



En cuanto a la retirada de Enrique Ponce de los toros, Ágatha asegura que: "Le han pasado muchas cosas este año" y es que ya sabemos que la diseñadora es muy taurina y siempre que pude acude a las gradas de las plazas de toros para disfrutar.



El amor se acabó, pero Ágatha Ruiz de la Prada guarda muy buen recuerdo de Luis Gasset, con el que tuvo una relación maravillosa. Una ruptura amistosa que sorprendía a todos los fanáticos de la pareja y que por lo que nos cuenta la diseñadora, sigue habiendo buen rollo entre ellos: "Enseguida se lo voy a hacer".