Urán y Quintana liderarán en Tokio a una Colombia que no contará con Bernal

En la imagen, el ciclista colombiano Rigoberto Urán (Education First). EFE/Stuart Franklin/Pool/Archivo

Bogotá, 29 jun (EFE).- Rigoberto Urán (Education First) y Nairo Quintana (Arkea-Samsic) liderarán a la selección colombiana en las pruebas de ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio, a los que no asistirá Egan Bernal (Ineos Grenadiers), campeón del Giro de Italia.

Además de Urán y Quintana, completan el equipo colombiano Sergio Higuita (Education First), Esteban Chaves (Bike Exchange) y Daniel Felipe Martínez (Education First), mientras que Miguel Ángel López (Movistar) y Sergio Luis Henao (Qhubeka Assos) aparecen como suplentes, precisó la Federación Colombiana de Ciclismo en un comunicado.

El cupo para la competencia femenina lo ocupará la corredora del Movistar Paula Patiño, quien disputará sus primeros Juegos Olímpicos. La suplente será Liliana Moreno (Proyecta Ingenieros).

En Tokio las medallas masculinas se disputarán en un recorrido de 234 kilómetros y casi 5.000 metros de desnivel acumulado que pondrán a prueba a los mejores escaladores del pelotón internacional el sábado 24 julio, seis días después de que termine el Tour de Francia.

Justamente de los ciclistas colombianos que participarán, el único que no disputa en este momento la ronda gala es Martínez, quien sueña con hacer una buena presentación en Tokio.

La prueba femenina, entre tanto, se correrá el 25 de julio sobre 137 kilómetros.

Entre tanto las contrarrelojes masculina y femenina se disputarán el 28 de julio sobre 44,2 kilómetros.

La mejor participación de Colombia en las pruebas de ruta de unos Juegos Olímpicos la consiguió Urán en Londres 2012 cuando se colgó la medalla de plata.

Hasta el momento, Colombia ha conseguido 56 cupos para Tokio 2020 y entre los deportistas clasificados sobresalen los tenistas Robert Farah y Juan Sebastián Cabal; la bicampeona olímpica de BMX, Mariana Pajón, y los boxeadores Yuberjén Martínez e Ingrit Valencia, entre otros.

La abanderada del país será la atleta Caterine Ibargüen, campeona olímpica de triple salto.