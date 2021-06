Trudeau y Biden se retan en Twitter por la final de hockey sobre hielo

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el 14 de junio de 2021. EFE/Stephanie Lecocq/Pool

Toronto (Canadá), 29 jun (EFE).- El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se retaron a través de Twitter y acordaron "una apuesta entre amigos" sobre la final de la liga profesional de hockey sobre hielo de Norteamérica que disputan los Montreal Canadiens y los Tamba Bay Lightning.

Trudeau, un conocido seguidor del equipo de hockey de Montreal, lanzó el desafío a Biden a través de un tuit el lunes por la noche, poco antes del inicio del primer partido de la final de la Stanley Cup, el nombre del trofeo que se lleva el ganador de la National Hockey League (NHL).

"Dos de los mejores equipos en la NHL están enfrentándose ahora mismo. POTUS (presidente de Estados Unidos), ¿una apuesta entre amigos?", escribió Trudeau junto con un mensaje de apoyo a los Habs, el apodo de los Montreal Canadiens.

Biden no tardó en responder, también a través de Twitter. "Aceptado, amigo" .

Lo que los dos mandatarios no han revelado es en qué consiste la apuesta, que de momento, favorece a Biden, ya que los Tampa Bay Lightning ganaron en la noche del lunes el primer partido de la serie final, que se disputa al mejor de siete, por un claro 5-1.

Además, la historia reciente favorece a los equipos estadounidenses. La última vez que un equipo de Canadá se hizo con la apreciada Stanley Cup fue hace 28 años y fueron precisamente los Montreal Canadiens.

Las apuestas entre los líderes de Canadá y Estados Unidos en torno al hockey sobre hielo, considerado el deporte nacional de los canadienses, no son inusuales.

En 2014, Barack Obama, y el entonces primer ministro de Canadá, Stephen Harper, intercambiaron apuestas sobre los equipos masculino y femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi.

La derrota de los combinados estadounidenses obligaron a Obama a enviar a Harper dos cajas de cerveza.