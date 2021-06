Tenis.-Tenis/Wimbledon.- Serena Williams se retira por lesión y Federer sobrevive

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La tenista estadounidense Serena Williams se ha despedido este lunes de manera dramática de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, después de lesionarse en el inicio de su partido ante la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich (3-3), mientras que el suizo Roger Federer se benefició de la retirada, también por lesión, del francés Adrian Mannarino (6-4, 6-7(3), 3-6, 6-2).



Solo se habían jugado cuatro juegos en la pista central, con 3-1 a favor de la norteamericana, que sacaba con 15-15, cuando pidió asistencia médica. La 23 veces campeona de 'Grand Slam', que había comenzado el duelo con el muslo derecho vendado, siguió jugando, pero poco después confirmaba su retirada entre lágrimas en medio de la ovación del público.



Por su parte, Federer sumó su triunfo número 102 en el All England Club en su regreso al 'grande' británico dos años después, aunque beneficiado por la retirada del francés Adrian Mannarino. El ocho veces campeón de Wimbledon avanzó por 18ª vez consecutiva a segunda ronda, donde se verá las caras con el también galo Richard Gasquet.



Después de que el helvético se impusiese en el primer set y su rival le remontase en los dos siguientes, el primero de ellos en el 'tie-break', Mannarino sufrió una dura caída cuando Federer servía 4-2 en la cuarta manga.



El francés continuó tras recibir atención médica, pero sus evidentes muestras de dolor le obligaron a abandonar el encuentro. "Esto demuestra que un solo punto lo puede cambiar todo. Tuve un poco de suerte, él estaba siendo mejor que yo, y le deseo lo mejor", reconoció el suizo, que conectó 53 tiros ganadores pero tuvo 45 errores no forzados.



Por su parte, el ruso Daniil Medvedev, número dos del mundo, solventó con algún apuro su compromiso con el alemán Jan-Lennard Struff (6-4, 6-1, 4-6, 7-6(3)), mientras que el germano Alexander Zverev, actual número seis del ranking ATP, no pasó apuros para derrotar en su estreno este martes al neerlandés Tallon Griekspoor (6-3, 6-4, 6-1).