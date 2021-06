Suprema Corte de México elimina prohibición al uso de marihuana

Crecimiento de plantas de cannabis en un laboratorio de investigación de Cannativa AC en Ciudad de México, a principios de abril.

(Bloomberg) -- La Suprema Corte de Justicia de México eliminó la prohibición de consumo de marihuana del país, lo que permite que cualquier persona que desee un permiso para el consumo recreativo de cannabis pueda recibirlo.

La decisión elimina todos los obstáculos legales para que la Secretaría de Salud autorice la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte de marihuana para el consumo personal de adultos, señaló la corte en un comunicado. El fallo no despenaliza la venta de cannabis o su uso sin contar con un permiso.

Se trata de la medida más reciente en el camino de México por convertirse en una de las naciones más grandes en regular completamente la industria de la marihuana, más de dos años después de que la Suprema Corte ordenara al Congreso modificar la prohibición al cannabis. Los defensores argumentan que legalizar la planta es una cuestión de libertad personal, y que hacerlo permitiría a la Policía centrar su atención en delitos más graves que fumar y vender marihuana.

“Hoy es un día histórico para las libertades”, dijo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, en una declaración por video dada a conocer en Twitter. “Se confirma, una vez más, que los instrumentos que la Constitución tiene para la defensa de los derechos funcionan”.

Este año, el Congreso tuvo apoyo mayoritario para un proyecto de ley destinado a legalizar el uso, la producción y la venta de cannabis, pero las negociaciones se pausaron tras una disputa sobre los detalles. La discusión del proyecto de ley fue aplazada para varios meses más, violando un plazo ordenado por la corte. El lunes, la Suprema Corte hizo un llamado al Congreso a aprobar alguna versión de la legislación.

El fallo de la Suprema Corte, que esencialmente elimina parte de la ley de salud, es la medida más reciente en la estrategia del país de flexibilización hacia el cannabis. En 2009, el Congreso eliminó la mayoría de las sanciones por poseer menos de cinco gramos de la planta. En 2017, aprobó su uso medicinal, aunque no publicaron las regulaciones para permitir la creación de un mercado durante años.

Si bien la marihuana no ha sido despenalizada, “esto es equivalente a decir que conducir autos es legal, pero sujeto a la obtención de una licencia”, dijo el abogado Andrés Aguinaco, quien en 2015 ganó un caso anterior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor del consumo personal de cannabis, sentando las bases para la decisión actual.

