SEC crea conflicto climático con plan que critican Amazon, BofA

(Bloomberg) -- La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos podría obligar a las empresas a revelar más información sobre los riesgos climáticos en los principales informes regulatorios, una medida que Wall Street y las mayores empresas tecnológicas afirman que provocará una avalancha de demandas de los accionistas.

Los altos funcionarios de la SEC quieren que las declaraciones tengan el peso de los informes trimestrales o anuales, según cuatro personas con conocimiento del asunto, lo que expondría a las empresas a un mayor riesgo legal si sus evaluaciones resultan ser incorrectas. Una de las opciones que está evaluando a fondo la SEC sería exigir que las declaraciones aparezcan en los estados financieros de fin de año, también conocidos como 10-K, dijeron dos de las personas.

Si bien los bancos y los gigantes tecnológicos apoyan en gran medida el impulso de Washington sobre el cambio climático, han argumentado que no será fácil predecir con precisión cómo afectará a sus negocios porque las declaraciones se basarían en suposiciones imprecisas. Por esta razón, Amazon.com Inc., Bank of America Corp. y Facebook Inc. se encuentran entre los titanes corporativos que han instado a la SEC a mantener los informes fuera de las presentaciones que detallan los balances y otros resultados financieros.

Las próximas normas de la SEC ya son un punto álgido en Washington, aunque la agencia ha dicho poco sobre lo que planea proponer.

Lucha política

Los legisladores demócratas exigen requisitos estrictos, alegando que los inversionistas están desesperados por obtener más información sobre cómo las amenazas medioambientales están reconfigurando industrias enteras. Pero los republicanos responden que la SEC debería centrarse en hacer cumplir las leyes de valores existentes en el país, y no meterse en cuestiones políticas controvertidas. La normativa también es de gran interés para la Administración de Biden, que ha hecho de la protección del medio ambiente uno de sus principales enfoques políticos.

La SEC, dirigida por el presidente Gary Gensler, ha señalado que las normas podrían proponerse en octubre. Las empresas tendrían entonces la oportunidad de presentar sus comentarios antes de que los comisionados de la SEC celebren una votación, probablemente el próximo año, para finalizar la normativa. Un portavoz de la SEC declinó comentar sobre los detalles de lo que está considerando la agencia.

Los planes preliminares, que están sujetos a cambios, se refieren a normas que probablemente obliguen a las empresas que cotizan en bolsa a revelar los riesgos empresariales que plantea el cambio climático, así como información sobre cómo las operaciones de las empresas afectan el medio ambiente, según dos de las personas, que al igual que otras, pidieron no ser identificadas para comentar discusiones internas. La agencia también está estudiando la posibilidad de obligar a las empresas a revelar cómo podrían verse afectadas por las nuevas normativas medioambientales, dijeron estas personas.

La SEC tendrá que tomar una serie de decisiones críticas, que incluyen dónde exigir las revelaciones, qué información debe comunicarse y si las empresas de contabilidad deben auditar formalmente las evaluaciones de las compañías. Estos temas ya están provocando luchas entre los grupos de presión.

‘Mandatos arbitrarios’

“Hemos mantenido extensas reuniones con la SEC y le hemos dado recomendaciones sobre cómo fortalecer, y no ahogar, a la comunidad empresarial”, dijo la presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de EE.UU., Suzanne Clark, durante un evento organizado por el grupo el 22 de junio. La SEC debería evitar “mandatos arbitrarios y regulaciones expansivas”, agregó.

Una gran preocupación para las empresas y los ejecutivos es que se podrían enfrentar a sanciones por hacer declaraciones erróneas u omisiones importantes, especialmente si las divulgaciones se presentan en los informes 10-K.

En una carta enviada el 13 de junio a la SEC, Bank of America dijo que la agencia debería ofrecer a las empresas un refugio seguro que reduzca su responsabilidad. Esto “fomentaría una divulgación más completa” que proteja “los esfuerzos de buena fe para cumplir” con los nuevos requisitos, señaló el banco.

Amazon, Facebook, Alphabet Inc. y EBay Inc. presentaron un argumento similar en una carta enviada a la SEC el 11 de junio. Los comentarios respondían a una serie de preguntas planteadas por la agencia en marzo bajo la entonces presidenta interina Allison Herren Lee, que ahora es comisionada de la SEC.

“Dado que las divulgaciones climáticas se basan en estimaciones y suposiciones que implican una incertidumbre inherente, es importante no someter a las empresas a una responsabilidad indebida, incluso por parte de particulares”, escribieron las empresas.

Nota Original:SEC Sets Up Climate Clash With Plan Opposed by Amazon and BofA

