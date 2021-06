Roberto Martínez: "Me gustó el regate de Courtois a Cristiano"

EFE/EPA/Lluis Gene / POOL

Bruselas, 29 jun (EFE).- El seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, alabó el rendimiento de su portero Thibaut Courtois en la victoria en octavos frente a Portugal, donde el guardameta del Real Madrid hizo varias intervenciones decisivas e incluso dribló al luso Cristiano Ronaldo.

"Me gustó su actuación y su regate. Está al nivel del Mundial, si no más. Y en el Mundial fue designado mejor portero", dijo el técnico en una entrevista con la cadena belga RTBF.

En el minuto 41 de juego, y con empate a cero en el marcador, Courtois dribló en su área a Cristiano Ronaldo, que había subido a presionar al portero en la salida del balón.

El meta amaga el pase, cambia de dirección, se deshace del delantero luso y entrega en corto para Tielemans, que se la da a Vertonghen para que este sirva en largo a Lukaku, que gana profundidad en el área en una jugada que termina con el disparo de Thorgan Hazar lanzando para el 1-0.

"Eso demuestra que tiene confianza. Jugamos con once jugadores y Thibaut es el primero en lanzar la pelota" para atacar, agregó el técnico español en unas declaraciones grabadas el lunes.

Bélgica se medirá contra Italia en cuartos de final de la Eurocopa el viernes en Múnich a las 21.00 CET (19.00 GMT).