Portaltic.-Windows 11 tendrá actualizaciones anuales

MADRID, 29 (Portaltic/EP)



Windows 11 llegará a los usuarios en algún momento de la segunda mitad del año y lo hará con un nuevo ciclo de actualizaciones y soporte distinto al que Microsoft ha seguido hasta ahora con Windows 10.



Las actualizaciones de Windows 11 tendrán una periodicidad anual, frente a la bianual de Windows 10, y estarán disponibles en la segunda mitad del año, como ha compartido la compañía en su foro.



No todos los usuarios podrán actualizar sus equipos de Windows 10 a Windows 11. Sin embargo, aquellos que tengan un hardware compatible con la nueva versión del sistema operativo podrán elegir actualizar, e iniciar el proceso cuando esté disponible.



Estos usuarios tendrán, además, la posibilidad de pausar y programar el reinicio de la actualización, e incluso decidir qué actualizaciones quieren instalar en sus ordenadores.



Los clientes comerciales podrán actualizar a Windows 11 en los canales de servicio existentes de Windows 10 y a través de herramientas como Windows Update for Business, Microsoft Endpoint Manager y Windows Autopilot.



El soporte de esta nueva versión del sistema operativo variará según la edición que tenga el usuario. Así, las ediciones Home, Pro, Pro for Workstations, y Pro Education lo tendrán durante 24 meses, mientras que para las ediciones Enterprise y Education será de 36 meses.



En el caso de las actualizaciones de seguridad, se mantendrá la distribución mensual, aunque tendrán un tamaño hasta un 40 por ciento menor que las actualizaciones de Windows 10.