Portaltic.-WhatsApp encabeza las redes sociales en España, donde el 80% de la población ya usa estas plataformas

MADRID, 28 (Portaltic/EP)



El uso de las redes sociales ha crecido más del 3 por ciento durante el primer trimestre del año, alcanzando ya más de 4.300 millones de usuarios, cifra que en el caso de España se acerca a los 38 millones de usuarios, el 80 por ciento de la población.



Cada 30 de junio desde hace once años se celebra el 'Día de las Redes Sociales', una fecha surgida a raíz de la iniciativa del fundador del portal de noticias y tecnología Mashable, Peter Cashmore, con el objetivo hacer de estas plataformas una herramienta fundamental para que todo el mundo pueda comunicarse y estar informado.



En el marco de esta celebración, el nuevo informe Digital 2021 elaborado por Hootsuite y We Are Social muestra que casi el 50 por ciento de los usuarios de Internet a nivel mundial dice que utiliza las redes sociales para conectar con sus amigos y familiares, y más del 36 por ciento lo hace para leer las noticias.



En el primer trimestre de 2021 se registró un aumento de usuarios de redes sociales en todo el mundo de más del 3 por ciento, siendo ya más de 4.300 millones de personas las que usan estas plataformas (más del 55% de la población mundial), según los datos del informe.



Además, estos usuarios pasan una media diaria de 2 horas y 22 minutos conectados a las redes sociales y lo hacen principalmente a través de sus teléfonos móviles (99%).



En cuanto a las redes sociales más usadas, Facebook lidera la lista, con más de 2.700 millones de usuarios. Le siguen YouTube (2.291 millones), WhatsApp (2.000 millones) y Facebook Messenger (1.300 millones). Pero cuando se habla de cuál es la red social favorita, los usuarios lo tienen claro; en primer lugar se encuentra WhatsApp (24%), seguida por Facebook (21,8%), Instagram (18,4%) y Twitter (4,8%).



A nivel global, los hombres son los que más interés muestran por Facebook, que es usada por el 56,3 por ciento, YouTube por el 54,2 por ciento, LinkedIn por más del 57 por ciento y Twitter por casi el 64 por ciento de los hombres. Mientras tanto, las mujeres se declinan por las redes sociales más visuales como Instagram, usada por el 51,1 por ciento, Snapchat por más del 56 por ciento, Pinterest por más del 77 por ciento y TikTok por el 50,1 por ciento.



EL 80% DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA USA REDES SOCIALES



Respecto a España, los datos del informe de Hootsuite y We Are Social señalan que actualmente hay más de 37 millones de usuarios de redes sociales, lo que equivale al 80 por ciento de la población.



Los usuarios se decantan mayoritariamente por el teléfono móvil (casi 98%) para conectarse a las redes sociales, y pasan en ellas casi dos horas al día, como se recoge en el estudio.



Las plataformas más usadas por los españoles son WhatsApp (89,5%), YouTube (89,3%) y Facebook (79,2%). Son las mujeres las que prefieren usar redes sociales como Facebook (54,5%), YouTube (50,3%), Instagram (53,7%), Snapchat (74,3%) y Pinterest (74,2%). Sin embargo, son los hombres los que prefieren LinkedIn (53,5%) y Twitter (62,8%).