Polonia defiende su ley de restitución ante las críticas de Israel y EE. UU.

Andrzej Duda. EFE/EPA/KENZO TRIBOUILLARD / POOL/Archivo

Cracovia (Polonia), 29 junio (EFE).- El viceministro polaco de Asuntos Exteriores, Marcin Przydacz, pidió este martes a Israel que "deje de lado las cuestiones políticas" y "los comentarios emocionales" sobre la ley de restitución de propiedades y confió además en que las relaciones de Varsovia con Washington no se vean afectadas por este tema.

Przydacz, en una entrevista emitida por la televisión polaca, reconoció que su Gobierno era consciente de que atraería "la atención de otros países" al abordar un cambio en su legislación que limitará la reclamación de bienes expropiados durante la Segunda Guerra Mundial.

"Es un asunto que ha estado presente en las relaciones polaco-israelíes durante mucho tiempo", afirmó el viceministro, quien también admitió que "el tema judío es muy importante para el Departamento de Estado de Estados Unidos, da igual que sea (el de la administración de) Barak Obama, Donald Trump o Joe Biden, pues la diáspora judía allí es grande e influyente".

"Mostraremos (al Gobierno norteamericano) cómo preservamos la memoria del Holocausto, explicaremos qué motiva nuestras acciones", dijo Przydac, "y aunque no sé si se avecinan semanas difíciles, las relaciones entre Polonia y EE. UU., en el contexto de la seguridad, son permanentes y tienen buenos cimientos", declaró.

Hace dos días, el embajador estadounidense en Varsovia, Bix Aliu, dirigió una carta al portavoz del Congreso polaco en la que hacía notar su "profunda preocupación" ante la posibilidad de que el cambio en la ley polaca provoque "pérdidas irreparables" a las víctimas del Holocausto y sus descendientes.

Acerca de la demanda israelí de que Polonia detenga una ley que su ministro de Exteriores, Yair Lapid, calificó de "inmoral", Przydac pidió a Israel que se "atenga a los hechos" y "discuta la cuestión en base a argumentos legales", sin tener en cuenta "cuestiones políticas" para no "calentar el ambiente" diplomático entre ambos países.

El pasado día 27 de junio, los respectivos Gobiernos de Polonia e Israel llamaron a consultas de manera recíproca a sus embajadores tras un intercambio de declaraciones hostiles por parte de los ministros de Exteriores.

El día 28, el representante de la diplomacia polaca para Oriente Medio, Pawel Jablonski, se reunió en Varsovia con la embajadora de Israel en Polonia, Tal Ben-Ari Yaalon.

La semana pasada, el Parlamento polaco aprobó una ley, aún pendiente de ser votada en el Senado, que anula las solicitudes de restitución de bienes expropiados hace más de 30 años.

Una sentencia del Tribunal Constitucional polaco en 2015 estableció que los procedimientos contra decisiones de la administración deben tener un límite temporal, y el Gobierno polaco decidió situar tal límite en 30 años, lo que afectaría a las demandas planteadas por la población judía que vivía en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial y durante el régimen comunista.