Paula Echevarría presume de bronceado, de piernas, y de lo estupenda que está ¡2 meses después de dar a luz!

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



En uno de los mejores momentos de su vida tras el nacimiento de su primer hijo en común con Miguel Torres el pasado 11 de abril, Paula Echevarría comparte su día a día a través de su cuenta de Instagram con sus más de 3.5 millones de seguidores. Cercana y natural como pocas, la actriz no ha dudado en bromear en varias ocasiones con lo que le está costando recuperar el tipazo que lucía antes de su segundo embarazo, mostrando las duras sesiones de entrenamiento que realiza habitualmente para volver a ser la misma de antes.



¡Y vaya si están dando sus frutos! Apenas dos meses y medio después del nacimiento de Miki - como la asturiana llama cariñosamente a su pequeño, con el que se le cae literalmente la baba - Paula ya puede presumir de una figura espectacular que nada tiene que envidiar a la que tenía antes de su embarazo. Y es que la maternidad le ha sentado de maravilla y la actriz está más radiante que nunca, ¡además de súper bronceada!



Volcada completamente en el cuidado de Miguel Jr, y realizando proyectos puntuales relacionados con su faceta de modelo publicitaria - puesto que Paula es uno de los grandes reclamos de cualquier marca - se nota que la actriz aprovecha cuando el pequeño duerme para broncearse en la piscina de la impresionante casa en la que vive con su novio, su hija Daniella y su bebé a las afueras de Madrid y a pesar de que el verano acaba de empezar ya luce un moreno espectacular.



Un bronceado que Paula ha destacado con un el último look que ha compartido a través de su cuenta de Instagram. Un outfit tan cómodo como ideal para ir al gym, compuesto por zapatillas deportivas, shorts, top y una chaqueta técnica, muy ligera para estos días de calor. Todo en color negro y 'low cost' - de la marca Lefties, de la que la asturiana es embajadora - con el que la protagonista de 'Velvet' ha presumido no sólo de moreno sino también de sus espectaculares piernas, que vuelven a ser las mismas de siempre dos meses y medio después del nacimiento de su hijo Miguel.