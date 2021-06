Papa Francisco.- El Papa felicita a Benedicto XVI por el 70º aniversario de su sacerdocio: "Es él el contemplativo del Vaticano"

ROMA, 29 (EUROPA PRESS)



El Papa ha felicitado a Benedicto XVI por el 70º aniversario de su sacerdocio y ha dicho que es él el religioso "contemplativo del Vaticano" que "reza por la Iglesia".



"Actualmente es él el contemplativo del Vaticano, que se deja la vida mientras reza por la Iglesia y por la diócesis de Roma de la que es obispo emérito", señaló el Papa durante el ángelus del pasado domingo. Francisco agradeció además su "testimonio" y su mirada "siempre apuntando hacia el horizonte de Dios".



Benedicto XVI cumplió 94 años en abril y lo celebró en el convento Mater Ecclesiae del Vaticano de manera íntima y discreta, de la misma manera que vive desde que, hace más de ocho años, renunciara al pontificado.



En una reciente entrevista, el Papa emérito defendió su decisión de renunciar al pontificado, el 11 de febrero de 2013 y que se hizo efectiva el 28 de ese mismo mes. "Fue una decisión difícil pero la tomé en conciencia y creo que hice bien. Algunos de mis amigos algo 'fanáticos' siguen enfadados, no han querido aceptar mi decisión", declaró Ratzinger en una entrevista concedida al periódico italiano 'Corriere della Sera'.



En el ángelus, Francisco también ha advirtió del riesgo que corren los cristianos de "dar pareceres y opiniones, tener grandes ideas y decir bonitas palabras" pero nunca llegar a jugársela. Así, señaló: "Jesús quiere que nos la juguemos. ¡Cuántas veces, por ejemplo, decimos que nos gustaría una Iglesia más fiel al Evangelio, más cercana al pueblo, más profética y misionera, pero luego, en la práctica, no hacemos nada!".



"Es triste ver que muchos hablan, comentan y debaten, pero pocos dan testimonio", lamentó. De este modo, recalcó que las personas que son "testigos no se pierden en palabras, sino que dan frutos". Y ha agregó: "No se quejan de los demás ni del mundo, empiezan por sí mismos. Nos recuerdan que Dios no ha de ser demostrado, sino mostrado; no anunciado con proclamas, sino testimoniado con el ejemplo".