O.Próximo.- La ONU tilda de "preocupante" la conducta de las fuerzas palestinas tras la muerte de un activista

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Naciones Unidas ha descrito como "preocupante" la conducta de las fuerzas de seguridad palestinas tras la muerte bajo custodia del activista Nizar Banat, crítico con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, y la represión de las protestas registradas en Cisjordania tras su fallecimiento.



El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, ha resaltado que Banat murió "en circunstancias no aclaradas" y ha agregado que durante las protestas "tanto miembros de las fuerzas de seguridad palestinas como personas no uniformadas usaron la fuerza contra manifestantes, periodistas y oficiales de Derechos Humanos que estaban documentando el evento".



Así, ha reclamado a la Autoridad Palestina que "garantice que las fuerzas de seguridad permiten la libertad de expresión, de opinión y de reunión" y ha incidido en que las autoridades deben investigar y juzgar "cualquier uso excesivo de la fuerza".



El propio Abbas reclamó el lunes "acelerar" los trabajos de investigación en torno a la muerte de Banat, antiguo candidato al Parlamento que murió la semana pasada tras ser detenido por las fuerzas de seguridad palestinas.



De momento, sólo se tiene un informe de la Comisión Palestina Independiente de Derechos Humanos sobre la autopsia del fallecido, que presentaba "golpes masivos" en cabeza y cuello tras su arresto por las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina.



Banat había acusado en reiteradas ocasiones a la Autoridad Palestina de cometer graves violaciones de los Derechos Humanos, así como delitos de corrupción. El activista había sido detenido en varias ocasiones.



Por otra parte, Dujarric ha destacado que la ONU espera que el proceso de reconstrucción en la Franja de Gaza tras los combates en mayo arranque "lo antes posible", si bien ha reconocido que "es una situación muy compleja que las distintas partes tienen que gestionar". En este sentido, ha manifestado que las entregas de combustible que arrancaron el lunes son "un signo positivo".



"El asunto de la reconstrucción es complejo porque se enmarca en un contexto político. Esperamos que todas las partes implicadas garanticen que la reconstrucción empieza lo antes posible para el beneficio de los civiles en Gaza, que han sufrido tremendamente", ha remachado Dujarric durante su rueda de prensa diaria.



Los combates, que estallaron el 10 de mayo y llegaron a su fin once días después, se saldaron con más de 250 muertos en el enclave palestino y doce en Israel, entre ellos una ciudadana india y dos filipinos, además de más de 20 palestinos muertos por disparos de las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania.