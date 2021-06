México.- López Obrador promete "actuar" si la aprobación del uso lúdico de la marihuana en México "perjudica"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido este martes "actuar" si la aprobación de uso lúdico de la marihuana por parte de la Suprema Corte de Justicia "perjudica" al país.



"Vamos a ver qué efectos tiene", ha pedido López Obrador en su rueda de prensa diaria, donde ha incidido en que si las autoridades comprueban "que no ayuda, que no es bueno para el país, que no es bueno para enfrentar la violencia", entonces "actuarán".



"Si vemos que en lugar de ayudar, perjudica, plantearíamos un cambio, enviaría yo una iniciativa de ley", ha continuado, antes de afirmar que, a su juicio, los resultados de la aprobación se verán "en poco tiempo".



En este contexto, según ha recogido el diario 'La Jornada', el mandatario ha aseverado que ha planteado que, con la aprobación, "no se dañe la salud", se deje "a salvo la libertad" de los ciudadanos, no "aumente la violencia" y "que no se permita el negocio" porque "hay muchos que están menando en el negocio".



La Suprema Corte de Justicia de México aprobó el lunes, por ocho votos a favor y tres en contra, el recurso de inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe el uso lúdico y recreativo de la marihuana.



El pleno del tribunal aceptaba así el recurso contra la Ley General de Salud, que incluye la marihuana como droga ilícita, para privilegiar así el derecho a decidir de las personas.