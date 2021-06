Merkel pide una Europa con más capacidad para actuar "por si misma"

EFE/EPA/Markus Schreiber/Archivo

Bruselas, 29 jun (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, reclamó este martes una "Europa más independiente" que sea capaz de actuar "por si misma" y tenga más capacidad de innovación de la que tiene en la actualidad.

"No transformemos solo la nueva economía sino la Europa que queremos. Esto se trata del futuro de Europa, de cómo queremos vivir como europeos en este mundo, cómo queremos trabajar, hacer negocios en el mundo de mañana y hacerlo a nuestra manera", pidió Merkel durante su intervención en el Foro Económico de Bruselas, que se celebra hoy de forma telemática.

"Se trata de cómo podemos defender nuestros valores, intereses y nuestra idea de qué forma debe tener la globalización", continuó, en la que será su última intervención en este foro como canciller antes de las elecciones que Alemania celebrará en septiembre.

Merkel pidió mayor "soberanía digital" para Europa en "tecnologías clave" como la inteligencia artificial, el Big Data, la tecnología cuántica o la microelectrónica, áreas en las que "desafortunadamente" aún "vamos por detrás" de otros países.

Por eso, dijo que la Unión Europea (UE) debe cumplir con el objetivo que se marcó al principio de este siglo de invertir el 3 % del producto interior bruto (PIB) en investigación y desarrollo.

"La base sobre la que se construyó la prosperidad europea deber renovarse una y otra vez y esto es más importante que nunca", dijo Merkel.

En este sentido, dijo que el papel de la Unión Europea en el mundo está cambiando frente a potencias como Estados Unidos y China, y advirtió de que la proporción de la población europea respecto a la del resto del mundo ha disminuido durante los últimos años.

"Estos retos ya existían antes de la pandemia, pero ahora tienen que ser más visibles y más urgentes que nunca", recalcó la dirigente alemana.

"Europa tiene que estar más capacitada para actuar", dijo Merkel, incidiendo al mismo tiempo en que "ello no significa limitar nuestra cooperación con nuestros socios".

"Al contrario, no queremos actuar de forma proteccionista. Estamos comprometidos con los mercados abiertos y con un comercio libre y justo", apuntó.