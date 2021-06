Melina Ramírez arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

Melina Ramírez (@melinaramirez90) publicó en su popular cuenta de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 463.885 de interacciones entre sus seguidores.

Los posts más populares fueron:





Amor, amor, amor 💫





A que sí adivinan quien me quita el sombrero siempre 😂 Deslicen para ver más fotos 😍 . Te extrañooo mi amor, no saben lo feliz que fui este día, porque además se dejó tomar muchas foticos y todas las voy a subir 😅😍. Me encanta tomarle fotos a mi príncipe. Soy una mamá perdidamente enamorada ❤️🍃





Soltar el pretender cumplir las expectativas de los demás es delicioso, da tanta libertad, ahora viajo más liviana por la vida 🤍🐚 🌬





Vean ésta historia de amor 😍🌷 El me regala flores, palitos, hojitas, todo lo que se encuentra en el parque 😍 . Pd: Se acuerdan que ya les había compartido otras fotos de este día? Pues hay más 😂 Faltan las más divinas! Fui muy feliz con tantas fotos hermosas con mi príncipe ❤️





Léelo 🖤 . Pensé que iba a ser fácil recuperar el cuerpo que tenía antes del embarazo y no fue así, tardé casi 2 años en empezar a verme como me gusta y aún falta 💪🏻 . Sé que como mujeres a veces quisiéramos que estos procesos fueran más rápidos y más simples, pero cada cuerpo es diferente, a mi por ejemplo me cuesta más de la cadera para abajo. NO existe la formula mágica que haga todo el trabajo. Si en algún lado les ofrecen eso, no lo crean. Los cambios sólo llegan con tú esfuerzo y disciplina, con la buena alimentación y el ejercicio, no hay de otra. . GoUp me ha acompañado en este proceso. La proteína, las vitaminas y los minerales que tiene me han ayudado mucho 🙏🏻 pero para el objetivo de bajar de peso, ni #GoUp ni nada hace milagros. Verme como me gusta, es el resultado de diferentes sacrificios 🏃🏼‍♀️ . Así que si también tienen un metabolismo que de pronto va más lento, tengan paciencia, sin comparaciones, con amor propio, pero sobre todo, con determinación . Trabaja duro en tu mente, alma y cuerpo y no habrá otro resultado que tu mejor versión. Están de acuerdo? 💥🖤

Melina Ramírez Serna nació en Cali, Valle del Cauca, el 22 de marzo de 1990. Es hija de Carlos Ramírez y Nora Serna. Tiene dos hermanos, Ana Carolina y Carlos. Ramírez inspiró su nombre "Melina" en el título de una de las canciones del cantante español Camilo Sesto.

Estudió Publicidad Internacional en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. La actriz y reina de belleza colombiana fue la segunda finalista del concurso Señorita Colombia 2011-2012 en 2011 y representó a su país en Top Model of the World 2012, concurso en el cual se ubicó como segunda finalista.

En el 2014 presentó la sección deportiva de Noticias RCN junto con Adolfo Pérez y el reality Sueño Fútbol de RCN Televisión. En el 2017 ingresó a Caracol Televisión para hacer presencia en la nueva temporada del reality Desafío como anfitriona de Playa Oro.