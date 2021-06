Más de 3.000 millones de dosis de vacunas anticovid administradas en el mundo

SHOTLIST LONDRES, REINO UNIDO25 DE JUNIO DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Plano medio joven recibiendo vacuna2. Plano medio joven recibiendo vacuna3. Primer plano personal médico con aguja4. Plano medio joven recibiendo vacuna contra el covid-195. Plano medio personas esperando para vacunarse6. Plano general cabinas de vacunación PEKÍN, CHINA15 DE ENERO DE 2021FUENTE: AFPTV 7. Plano medio de una persona recibiendo la vacuna contra el coronavirus8. Primer plano de una persona recibiendo la vacuna contra el coronavirus MONTEVIDEO, URUGUAY9 DE JUNIO DE 2021FUENTE: AFPTV 9. Plano general entrada a centro de vacunación del hospital Pasteur 10. Plano medio Martina Pereira se sienta mientras enfermera prepara dosis de vacuna de Pfizer contra el Covid-1911. Primer plano Martina Pereira recibe vacuna de Pfizer contra el Covid-1912. Travelling Martina Pereira saliendo de sitio de vacunación HASSAKE, SIRIA24 DE JUNIO DE 2021FUENTE: AFPTV 13. Plano medio centro de vacunación en Hasakeh14. Plano medio centro de vacunación en Hasakeh15. Primer plano personal médico preparando vacunas contra el Covid-19 en Hasakeh16. Primer plano viales de vacuna de AstraZeneca "CovidShield" 17. Primer plano vial de vacuna de AstraZeneca "CovidShield" ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: RecuadroMás de 3.000 millones de dosis de vacunas anticovid administradas en el mundo Por Jean-Philippe CHOGNOT =(Infografía)= París, 29 Jun 2021 (AFP) - El planeta alcanzó el martes los 3.000 millones de dosis aplicadas de vacunas contra el covid-19, pero el reparto geográfico reste muy desigual en perjuicio de los países pobres.Hasta el martes a las 11h00 GMT al casi 3.010 millones de dosis se inyectaron en todo el mundo, según un recuento de la AFP basado en fuentes oficiales.En relación con la población, se han administrado 39 dosis (primera o segunda) por cada 100 habitantes. Mientras que los primeros 1.000 millones se alcanzaron en 20 semanas después del inicio de las primeras campañas masivas en diciembre y los segundos 1.000 millones en 6 semanas, se necesitaron menos de 4 semanas para alcanzar los 3.000 mil millones. - Emiratos en cabeza - Cuatro de cada diez dosis administradas en el mundo lo fueron en China (1.200 millones). India (329 millones) y Estados Unidos (324 millones).Sin embargo, entre los países con más de un millón de habitantes, es en Oriente Medio donde se encuentran los que más vacunan: Emiratos Árabes Unidos (153 dosis por cada 100 habitantes), Baréin (124) e Israel (124). Estos países se acercan o superan el 60% de la población totalmente vacunada. Le siguen Chile (118 dosis por cada 100 habitantes), el Reino Unido (113), Mongolia (111), Uruguay (110), Hungría (107), Catar (107) y Estados Unidos (98). Estos países han vacunado completamente a la mitad de su población (entre el 46% y el 54%). La Unión Europea ha administrado 357 millones de dosis al 50% de su población. Alrededor del 32% de la población de la UE está totalmente vacunada. Los países más poblados del bloque --Alemania, Francia, Italia y España-- se sitúan en torno a la media, con aproximadamente un tercio de su población totalmente vacunada. China, que comenzó su campaña a un ritmo moderado, es ahora el país que más rápido está vacunando, un 1,6% de su población cada día esta última semana. Le siguen Canadá (1,4%) y Baréin (1,3%). - Los países pobres siguen rezagados - Aunque la mayoría de los países pobres han comenzado a vacunar, principalmente a través del mecanismo Covax (que reúne a la OMS, la alianza Gavi y la coalición Cepi), la vacunación contra el covid-19 sigue siendo muy desigual: los países de "ingresos altos" (según la definición del Banco Mundial) han administrado una media de 79 dosis por cada 100 habitantes, frente a una sola dosis en los países de "ingresos bajos".Mientras que muchos países ricos (Estados Unidos, Canadá, Israel, países de la UE) ya están vacunando a los adolescentes, cinco países aún no han iniciado su campaña: Tanzania, Burundi, Eritrea, Haití y Corea del Norte. Y entre los países pobres que han empezado a vacunar, algunos, sobre todo en el África subsahariana, se han estancado poco después de empezar por falta de vacunas. En África, se administraron 3,6 dosis por cada 100 personas, 11 veces menos que la media mundial (39). - AstraZeneca, la más utilizada - A pesar de la controversia que la rodea, la vacuna de AstraZeneca/Oxford es la más utilizada en el mundo, administrada en casi el 80% de los países y territorios que vacunan (al menos 171 de 216). La vacuna sueco-británica se administra tanto en los países ricos --aunque a veces sea rechazada por la población-- como en los países pobres, gracias sobre todo a Covax, de quien es el principal proveedor.Está por delante de las competidoras de Pfizer/BioNTech (al menos 102 países), Sinopharm y Moderna (48), Sputnik V (41), Johnson & Johnson (31) y Sinovac (24 naciones).jah/mw/ial/pc/mb ------------------------------------------------------------- CentralLa vacunación se acelera frente a la variante Delta, que castiga a Rusia y Australia Por Oficinas de la AFP =(Fotos+Infografía+Video)= Moscú, 29 Jun 2021 (AFP) - La campaña de vacunación contra el covid se acelera, con más de 3.000 millones de dosis administradas en todo el mundo, pero se ve amenazada por la contagiosa variante Delta, que causó un récord de muertes en Rusia y el confinamiento de 10 millones de australianos.Menos de cuatro semanas después de superar los 2.000 millones de dosis inyectadas, este lunes se superaron los 3.000 millones, según un recuento de la AFP basado en fuentes oficiales, que refleja la aceleración de la inmunización, pero también la desigualdad entre países.Mientras en los países con más recursos se administró una media de 79 dosis por cada 100 habitantes, en los más pobres la media es de una.La región de América Latina y el Caribe, la más castigada del mundo en número de muertos por coronavirus, con un total de 1,26 millones de fallecidos, inyectó 37 dosis por cada 100 habitantes, ligeramente por debajo de la media mundial (39).Chile (118) y Uruguay (110) destacan como el cuarto y el séptimo país del mundo con más dosis administradas con respecto a su población, clasificación que lideran Emiratos Árabes Unidos (153), Baréin e Israel (124).En cambio, otros grandes países de la región como Brasil (46), México (34), Colombia (45) o Perú (22) andan más rezagados."Para poner fin a la pandemia, necesitamos más vacunas. La iniciativa multilateral Covax (de la Organización Mundial de la Salud) garantiza que las vacunas se distribuyan de manera justa y lleguen a los países que más las necesitan", recalcó este martes el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, en la apertura de una cumbre de ministros de Exteriores del G20 en Matera, al sur de Italia. - Aumento de contagios en Europa -Las vacunas son el parachoques más eficaz frente a la peligrosa variante Delta, presente en al menos 85 países, que se expande con rapidez entre las personas aún no inmunizadas.Hasta este martes, el nuevo coronavirus dejó al menos 3.932.561 muertos y más de 181 millones de infectados en el mundo, según el recuento de AFP. En Europa, tras dos meses y medio de reducción progresiva del número de contagios, los casos de coronavirus vuelven a aumentar y se registra una media de 56.800 casos por día, un 21% más que hace una semana.Esta variante es responsable de la última ola epidémica en Rusia, uno de los países más castigados del mundo, que registró este jueves su mayor número de muertos diarios desde el inicio de la pandemia, 652.De hecho, Rusia, el país más enlutado de Europa con 134.500 decesos según su balance oficial, es el segundo con más decesos en las últimas 24 horas, por detrás de India (907) y por delante de Colombia (648).El epicentro de esta ola se ubica en su capital, Moscú, que hace dos semanas lanzó la voz de alarma y ahora ya tiene un 75% de sus camas destinadas a pacientes covid ocupadas.Sus autoridades reimpusieron el teletrabajo para algunos sectores, crearon una tarjeta sanitaria para ir a restaurantes o decretaron vacunación obligatoria para algunos trabajadores, ante la desconfianza de sus ciudadanos.Pero, al igual que hicieron durante la última ola en diciembre, descartan un confinamiento estricto para preservar la economía. - Los cadáveres emergen del Ganges - Estrategia muy distinta adoptan en Australia que, tras meses sin apenas contagios locales, volvió a confinar a alrededor de diez millones de ciudadanos para contener el incremento de casos de covid-19, especialmente de la variante Delta.A la ciudad de Sídney, confinada desde el sábado, se le han ido sumando Perth, Darwin, Brisbane y varias zonas del estado de Queensland."Son decisiones difíciles. Hay confinamientos en las grandes ciudades porque el virus entra con las llegadas del extranjero", declaró Annastacia Palaszczuk, la primera ministra del este estado.En India, donde se identificó por primera vez la variante Delta, la situación mejora, pero el recuerdo de las semanas negras, con hospitales y crematorios colapsados, asoma en el sagrado río Ganges.La llegada del monzón y las lluvias torrenciales está haciendo emerger los cadáveres de decenas de víctimas del covid, cuyas familias, por falta de espacio o recursos, las entregaron al río sagrado o las enterraron en sus orillas arenosas."Fue muy triste ver a esta pobre gente enterrar a sus seres queridos de una manera tan indigna y la subida de las aguas no hace más que empeorar la situación", dijo a la AFP Sonu Chandel, un barquero que trabaja en un crematorio a orillas del Ganges.bur-dbh/bl