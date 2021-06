Los Angelinos y exempleados, demandados por la familia del lanzador Tyler Skaggs

En la imagen, el lanzador de los Angelinos de Los Ángeles, Tyler Skaggs, quien falleció el 1 de julio de 2019. EFE/Alex Gallardo/Archivo

Houston (EE.UU.), 29 jun (EFE).- La familia del lanzador de los Angelinos de Los Ángeles, Tyler Skaggs, presentó dos demandas contra el equipo californiano de la Liga Americana y dos exempleados, alegando negligencia por su muerte relacionada con las drogas hace dos años, anunciaron este martes sus abogados.

La viuda de Skaggs, Carli, presentó una solicitud en Fort Worth (Texas), en el mismo condado donde murió Skaggs, y los padres de Skaggs, Darrell Skaggs y Debbie Hetman, lo hicieron en Los Ángeles.

Ambas demandas se presentaron en tribunales estatales y no especifican cuánto dinero buscan. Según las leyes de los estados, la fecha límite para presentar las demandas es el jueves, el segundo aniversario de la muerte de Skaggs.

Además de los Angelinos como organización, la familia está demandando al exdirector de comunicaciones del equipo Eric Kay, quien le dijo a las autoridades que compraba regularmente medicamentos para Skaggs y para el exjefe de Kay, Tim Mead.

El punto clave de la demanda es que los Angelinos fueron negligentes al permitir que Kay, un abusador de opioides desde hace mucho tiempo, tuviera acceso a los jugadores y que Mead no lo supervisó adecuadamente.

Los Angelinos emitieron un comunicado, diciendo que las demandas "carecen por completo de mérito y las acusaciones son infundadas e irresponsables", y que "defenderán enérgicamente" en los tribunales.

"En 2019, Angels Baseball contrató a un exfiscal federal para realizar una investigación independiente a fin de comprender de manera integral las circunstancias que llevaron a la trágica muerte de Tyler", se lee en el comunicado.

"La investigación confirmó que la organización no sabía que Tyler estaba usando opioides, ni nadie en la gerencia estaba al tanto o informado de que algún empleado le proporcionara opioides a ningún jugador".

Ningún otro jugador ha sido identificado públicamente. La demanda afirma que los Angelinos tenían una cultura que empujaba a los jugadores a jugar a pesar de una lesión y que el club sabía o debería haber sabido sobre el uso de opioides por parte de Skaggs.

El lanzador de 27 años fue descubierto muerto en su habitación de hotel en Southlake (Texas), el 1 de julio de 2019, después de haberse asfixiado con su propio vómito.

Un informe de toxicología mostró que Skaggs tenía oxicodona, fentanilo y alcohol en su sistema.

Kay, quien dejó los Angelinos a fines de 2019, enfrenta cargos federales por distribuir fentanilo y está programado para un juicio en agosto en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Norte de Texas. Él se ha declarado no culpable.

"Como era de esperar, la decisión de presentar estas quejas ha sido muy difícil para los padres de Tyler y su esposa", dijo Rusty Hardin, el abogado de la familia Skaggs, en un comunicado.

Hardin, un prominente abogado de Houston, reiteró en el comunicado que el objetivo de la demanda no era buscar un beneficio económico sino llegar hasta el fondo de las circunstancias que se dieron con la muerte de Skaggs y encontrar a los responsables de las acciones que contribuyeron a la misma.

Los abogados de la familia Skaggs dijeron que sus padres presentaron una solicitud en California porque solo su esposa puede reclamar daños y perjuicios en Texas.

Se espera que la demanda busque daños y perjuicios por su pérdida, junto con los ingresos que Skaggs podría haber recibido de un contrato futuro.

El abogado de Mead emitió una declaración en la que destaca que su cliente, antes de la trágica muerte de Skaggs, desconocía que estuviese consumiendo opioides, o que empleados de la organización se los suministrasen por lo que consideraba la demanda era "imprudente y falsa".