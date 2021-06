Líder conservador recibe encargo para formar gobierno en Suecia

EFE/ Anders Wiklund/Archivo

Copenhague, 29 jun (EFE).- El líder conservador sueco, Ulf Kristersson, recibió este martes el encargo del presidente del Parlamento de Suecia, Andreas Norlén, de tratar de formar gobierno tras presentar el lunes la dimisión el primer ministro socialdemócrata, Stefan Löfven, cuyo Ejecutivo rojiverde en minoría perdió una moción de censura la semana pasada.

La elección de Kristersson obedece a que lidera el partido más grande de los cuatro que apoyaron la moción, que es el candidato con más respaldos entre los líderes políticos y a que tras los comicios generales de 2018 fue el primer elegido para tratar de formar gobierno, explicó Norlén después de una primera toma de contacto con las distintas fuerzas parlamentarias.

Kristersson tendrá tres días de plazo, que pueden ser prolongados, para decidir si presenta o no a una votación en la Cámara, que Norlén espera que se produzca la próxima semana, preferentemente el lunes.

Norlén aseguró que el proceso para formar gobierno no puede llevar 134 días como la última vez y que su intención es que a finales de julio haya ya un nuevo ejecutivo o que se hayan producido cuatro votaciones fracasadas en el Parlamento, lo que supondría automáticamente la convocatoria de elecciones extraordinarias antes de tres meses.

La inseguridad política y que ya haya marcadas elecciones generales para septiembre de 2022 --la Constitución sueca establece que debe haber comicios ordinarios cada cuatro años-- fueron los motivos apuntados por Norlén para acelerar el proceso.

MOCIÓN DE CENSURA HISTÓRICA

Löfven, el primer gobernante sueco en ejercicio en caer en una moción de censura, tenía de plazo hasta el lunes para decidir si convocaba elecciones extraordinarias (las primeras desde 1958) o dimitía, lo que hizo por la situación generada por la pandemia de coronavirus y por la cercanía de los comicios ordinarios.

La moción fue posible porque el Partido de Izquierda, aliado externo del primer ministro sumó sus votos a los de la ultraderecha, los conservadores y los democristianos.

Löfven gobernaba en minoría gracias a un acuerdo firmado en enero de 2019 con liberales y centristas que rompió la política de bloques y permitió aislar al ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), tercera fuerza parlamentaria.

La Izquierda, fuera del pacto de gobierno pero al que le daba mayoría con sus votos, había avisado en 2019 que le retiraría su apoyo si cumplía dos puntos del acuerdo con centristas y liberales: las reformas del mercado laboral y del régimen de alquileres.

El causante de la moción fue el proyecto propugnado por los centristas de que los alquileres de nuevas propiedades dejasen de estar regulados y pudiesen ser acordados según el valor de mercado.

BLOQUEO A LA ULTRADERECHA

La raíz del problema está ligada al vacío que el resto de fuerzas le han hecho al SD desde que entró en el Parlamento en 2010, que ha permitido gobernar a Löfven desde 2014 pese a no tener mayoría.

Conservadores y democristianos modificaron hace un año su postura y aceptaron gobernar en el futuro con el apoyo del SD, opción a la que se ha abierto el Partido Liberal, aunque entre los cuatro no tienen mayoría.

Löfven sí podría tenerla, en el caso hipotético de lograr un acuerdo que satisfaga tanto a centristas como a la Izquierda, aunque aquellos reiteraron hoy su intención de no pactar ni con los excomunistas ni con el SD.

Tener una mayoría a favor no es sin embargo requisito indispensable en Suecia para ser elegido primer ministro, basta con no tener una mayoría en contra.