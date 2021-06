Latinoamérica.- El Instituto Elcano cree que Latinoamérica necesitará confiar en las instituciones para superar la pandemia

01-01-1970 El presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz EUROPA ESPAÑA LATINOAMÉRICA ECONOMIA DESDE ESPAÑA UNIR



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz, ha advertido que la región de América Latina va a convivir con la pandemia del Covid-19 "mucho más tiempo de lo que pensamos", por lo que necesitará "superar la desconfianza en las instituciones y liderazgo".



Así lo ha expresado Ruiz en la primera sesión del seminario 'América Latina en el escenario global 2021', celebrado en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Este ciclo de conferencias está organizado por el Consejo Social de la universidad, que preside el exministro Jordi Sevilla, y dirigido por la exministra de Asuntos Exteriores Trinidad Jiménez.



Ruiz ha puesto énfasis en las cifras de la pandemia en la región, que con el 8% de la población mundial aporta el 35% de los fallecidos por el virus, datos que están lejos de mejorar por, entre otros motivos, el fracaso de "los Estados en la logística de las vacunas".



"La pregunta no es si vamos a tener una década perdida, sino si vamos a tener otra generación perdida", ha apuntado Ruiz. Asimismo, el presidente del Instituto ha alertado sobre el aumento de la desigualdad y la reducción de la movilidad social, lo que acentuará la desconfianza ante las instituciones, la marginación y la violencia.



Para afrontar todo ello, Ruiz cree que es preciso "restaurar la confianza, el 'rule of law', la apelación de la razón", en lugar de "defenderse de la ilustración, de no querer excluir la revolución como mecanismo de redención o del recurso a líderes mesiánicos".



En la presentación, Jordi Sevilla ha señalado que aunque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha recuperado "cierto multilateralismo, Estados Unidos parece estar centrándose en el Indo - Pacífico", y entiende que es preciso poner el foco en Latinoamérica, ya que es "la región que más tarde va a salir de la pandemia". En este escenario, el exministro cree que España "debe aspirar a ser el gozne entre América Latina y la Unión Europea".



Por su parte, Trinidad Jiménez ha recordado que "el valor añadido que España tiene en el mundo es por su papel en América Latina".