Las fuerzas de Tigray toman capital regional y dicen que las tropas de Etiopía están huyendo

Por Giulia Paravicini y Maggie Fick

GONDAR, Etiopía 29 jun (Reuters) - Fuerzas de Tigray afirmaron que habían puesto a tropas gubernamentales etíopes a la fuga en los alrededores de la capital regional Mekelle el martes, tras haber tomado el control total de la ciudad, en un brusco giro a ocho meses de conflicto.

Habitantes de Mekelle, donde se cortaron las comunicaciones el lunes, dijeron que los combatientes de Tigray que llegaron fueron recibidos con vítores. En la ciudad de Shire, en el norte del país, donde los residentes afirmaron que las fuerzas eritreas, aliadas del Gobierno, se habían retirado y las fuerzas de Tigray habían entrado, se vieron escenas similares en unas imágenes de video.

"Tenemos el 100% del control de Mekelle", dijo el martes a Reuters Getachew Reda, portavoz del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF). Había habido algunos combates en las afueras de la ciudad, pero ya habían terminado, dijo, y añadió que no podía confirmar la información de Shire. La normalidad se estaba restableciendo en Mekelle, según Reda, y la gente podía volver a caminar por las calles. Reuters no pudo verificar sus comentarios porque las conexiones telefónicas con Mekelle y el resto de Tigray no funcionaban.

Los combates en la región del norte de Etiopía han dejado miles de muertes, han desplazado a dos millones y han llevado a cientos de miles más al borde de la hambruna.

El Gobierno de Etiopía declaró el lunes un alto el fuego unilateral y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que esperaba que fuera posible una solución política. Diplomáticos consultados dijeron que el Consejo de Seguridad de la ONU debatiría sobre Tigray esta semana. (Maggie Fick informaba desde Nairobi; información adicional de Dawit Endeshaw en Addis Abeba; redacción de Katharine Houreld; edición de Catherine Evans y Philippa Fletcher, traducido por Tomás Cobos)