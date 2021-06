La incidencia de la covid-19 se dispara en España entre los jóvenes

Detalle de la infografía de la Agencia EFE disponible en http://www.efeservicios.com. EFE

Madrid, 29 jun (EFE).- La incidencia epidémica de la covid-19 se ha disparado en España entre adolescentes y jóvenes durante los últimos días, en tanto que se mantiene baja en el caso de las personas de más edad, según los datos aportados este martes por el Ministerio de Sanidad.

Los registros sanitarios oficiales notificaron hoy 7.091 nuevos contagios y 40 muertes, mientras que la incidencia media nacional sube seis puntos y se sitúa en 106,8 casos en 14 días por 100.000 habitantes.

En este periodo, la mayor transmisión de la infección se da en el grupo de 20 a 29 años (251 casos) y de 12 a 19 (243,4), que aún no han sido vacunados, mientras el de mayores de 80 es el que menos contagios registra (22,3).

El incesante aumento de la infección entre las personas no vacunadas, especialmente las más jóvenes, ha acelerado los planes de inmunización de las regiones para menores de 30 años en julio.

Coincide todo ello con la aparición de un gran brote relacionado con viajes de fin de curso de estudiantes a las islas mediterráneas de Baleares, con más de 1.200 casos positivos, 249 personas en aislamiento y más de 4.000 en cuarentena.

La incidencia media nacional acumulada en siete días -la que adelanta la tendencia más reciente de la infección- también sigue en ascenso, con seis puntos más, hasta 57,7.

Por ahora, el aumento de los contagios no repercute en las unidades de cuidados intensivos españolas, donde la ocupación baja dos décimas, hasta el 6,7 % de las camas disponibles, mientras la presión hospitalaria cae ligeramente, al 1,9 %.

El total de infectados desde el inicio de la pandemia asciende ya a 3.799.733 y los fallecidos, a 80.829.

Los servicios sanitarios de España han vacunado completamente a más de 17 millones de personas hasta ahora, el 36 % de la población.