Kiko Rivera se enfada cuando le preguntamos por la boda de su prima, Anabel Pantoja

14-11-2020 Kiko Rivera EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Anabel Pantoja se casa con Omar Sánchez el próximo mes de septiembre. Así lo ha anunciado la sobrina de Isabel Pantoja que, tras suspender dos veces su boda por la crisis sanitaria, ha decidido seguir adelante con sus planes, pero, en lugar de con una multitudinaria fiesta por todo lo alto en Sevilla, con una ceremonia íntima en Canarias a la que asistirán tan solo sus familiares y amigos más cercanos.



Cansada de la guerra que su tía y su primo mantienen desde hace meses, Anabel ha confesado que le encantaría contar con la presencia de ambos en su enlace - de hecho, en su día le pidió a Kiko Rivera que fuese su padrino de boda - pero que, de todas todas pasará por el altar con Omar, aunque la tonadillera o el Dj decidan finalmente no asistir para no tener que verse las caras.



Preguntado por la boda de su prima que podría suponer un acercamiento a su madre casi un año después de su ruptura total, Kiko ha reaccionado a gritos, sin disimular su enfado por las cuestiones relacionadas con Anabel. "¡Pregúntale a ella! ¡Ve a su casa a buscarla!" ha exclamado visiblemente molesto antes de darle la "enhorabuena" a cámara a su primo porque haya decidido seguir adelante con los planes de boda.



Sin embargo, el hijo de Isabel Pantoja ha preferido no desvelar si asistirá al enlace de Anabel y Omar y con un "¡déjame en paz ya!" a gritos ha dejado claro que no le hacen ninguna gracia las preguntas relacionadas con u prima, con quien no se habla desde su tenso encontronazo en el plató de 'Viernes Deluxe' hace 15 días.