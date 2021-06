Hondureños marchan contra las Zonas de Empleo en el aniversario del golpe de Estado

Grupos de personas participan en una marcha en conmemoración del golpe de estado en Honduras en el año de 2009 hoy, en Tegucgalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 28 jun (EFE).- El partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) conmemoró este martes el 12 aniversario del golpe de Estado del 28 de junio de 2019 al entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya, con una protesta contra las Zonas de Empleo y Desarrollo (Zede) que impulsa el oficialismo.

En un bulevar de Tegucigalpa, la capital de Honduras, decenas de simpatizantes del partido Libre se reunieron para expresar su rechazo a las Zede y su apoyo a Xiomara Castro, esposa de Zelaya y candidata presidencial de ese instituto político.

"Hoy iniciamos la movilización social en Tegucigalpa, pronto estará una movilización a nivel nacional" contra las Zede, dijo a periodistas Rafael Alegría, exdiputado de Libre, primera fuerza de oposición en el Parlamento hondureño.

Señaló que la protesta se realiza como parte de las actividades de conmemoración del 12 aniversario del "triste y fatídico golpe de Estado" de junio de 2019.

El derrocamiento de Zelaya, quien promovía reformas políticas que la ley le impedía, fue "una tragedia para el país", señaló Alegría.

Zelaya, quien había asumido el poder el 27 de enero de 2006 para un período de cuatro años, fue depuesto y expulsado del país cuando le faltaban siete meses para concluir su mandato.

La protesta, convocada por el Movimiento Nacional contra las Zede, que aglutina a más de una treintena de organizaciones de sociedad civil, se disolvió por las torrenciales lluvias que caen sobre Tegucigalpa, cuando los manifestantes habían recorrido alrededor de dos kilómetros.

CANDIDATA PRESIDENCIAL TAMBIÉN RECHAZA ZEDES

Más temprano, Libre, cuyo coordinador general es Zelaya, celebró su asamblea nacional extraordinaria en el club campestre privado Bosques de Zambrano, unos 30 kilómetros al norte de Tegucigalpa, en la que Xiomara Castro recordó a los "mártires" del golpe de Estado.

"La dictadura se aproxima a su inevitable final, nos llenó de miseria, privatizaciones y muertes, obligaron a miles de nuestros compatriotas a emprender la humillante ruta del exilio y ahora desgarran nuestro territorio en las Zedes, no entreguemos a aventureros y piratas con el pretexto de crear empleos acosta de perder nuestra madre patria y dignidad como nación", subrayó Castro.

Los simpatizantes de Libre que asistieron a la asamblea coreaban "No a las Zedes", mientras la esposa de Zelaya indicó que de ganar la Presidencia de Honduras, su Gobierno "levantará escuelas en lugar de muros, construirá hospitales en lugar de cuarteles y devolverá a todos los hijos de esta patria la dignidad que solo se obtiene con el trabajo digno" de los obreros, "no con esclavos en las Zede".

PRESIDENTE DEFIENDE INICIATIVA

Ante el rechazo de las Zede, el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, dijo hoy que "es normal" que muchos sectores se opongan a la iniciativa y señaló que la Corte Suprema de Justicia del país ha manifestado que "son constitucionales".

"Generalmente, la gente que tiene criterios adversos sobre las Zonas de Empleo es la que tiene empresas o habla desde la comodidad de su empleo", subrayó el gobernante en una rueda de prensa.

"¿Por qué no podemos aspirar a tener zonas generadoras de empleo como sucedió ya en Corea, en Singapur, en el mismo Estados Unidos?”, agregó e insistió en que las Zonas de Empelo son "altamente generadoras de puestos de trabajo".

"Los hondureños tienen que ser innovadores, transformadores y osados, todo dentro del marco de la Constitución, pero evidenciando que es necesario generar empleos para los hondureños, porque eso es lo que necesita la gente: tener ingresos en sus bolsillos", acotó el presidente Hernández.