Guatemala no tiene certeza sobre la llegada al país de nuevas vacunas Sputnik V

La vacunación en Guatemala empezó en febrero pasado y a la fecha se ha inyectado el esquema completo (dos dosis) a 157.815 personas, y una dosis a 764.745 personas, la mayoría de la farmacéutica AstraZeneca. EFE/Esteban Biba/Archivo

Ciudad de Guatemala, 29 jun (EFE).- El canciller guatemalteco, Pedro Brolo, afirmó este martes que no existe certeza sobre la fecha de llegada al país de 16 millones de dosis de vacunas Sputnik V contra la covid-19 compradas en abril a Rusia, tras su viaje la semana pasada a Moscú.

Brolo indicó durante una rueda de prensa este martes y también durante una citación al Congreso que "no existe fecha" específica para la llegada de las 16 millones de dosis, de las cuales Guatemala ya pagó la mitad por 80 millones de dólares.

El ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco viajó la semana pasada a Rusia para agilizar la llegada de las vacunas, pero este martes aseguró que aún se desconoce un cronograma oficial para el arribo de las dosis.

ADQUIRIDAS EN ARIL

El país centroamericano reservó y adquirió en abril pasado 16 millones de dosis del preparado ruso Sputnik V por 160 millones de dólares en total, según información oficial, pero sólo se han recibido 150.000, el 0,93 % de las vacunas compradas.

Brolo indicó que esperan la llegada en los próximos días de 400.000 dosis de la vacuna rusa, pero no descartó una renegociación de los productos adquiridos.

Rusia había explicado la semana pasada que acelerará el envío de los inmunizadores, pero sin fecha a la vista para su llegada.

"Existe un contrato de suministro de la vacuna Sputnik V; la primera entrega llegó en mayo-junio, y ahora hablamos de la necesidad de acelerar el envío de las siguientes entregas. Y nos dedicaremos a ello", declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, el 24 de junio, durante la visita de Brolo.

El primer lote de la vacuna rusa arribó a la nación centroamericana el pasado 5 de mayo, compuesto por 50.000 dosis, mientras que el segundo y tercer lote aterrizaron en Guatemala el 20 de mayo y 14 de junio, respectivamente, con igual número de dosis.

Las vacunas fueron adquiridas mediante un intermediario, específicamente el Fondo Ruso de Inversión, entidad del Gobierno local con el que Brolo se reunió en Rusia.

El país centroamericano, de 16,3 millones de habitantes, cuenta con uno de los peores índices de vacunación contra la covid-19 en el continente americano, según registros oficiales y de organismos internacionales

La vacunación en Guatemala empezó en febrero pasado y a la fecha se ha inyectado el esquema completo (dos dosis) a 157.815 personas, y una dosis a 764.745 personas, la mayoría de la farmacéutica AstraZeneca.

El país que preside Alejandro Giammattei es el que más muertes en Centroamérica ha registrado por el coronavirus con 9.089 decesos desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, según la última actualización de datos el lunes.