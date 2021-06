Fútbol/Copa América.- Argentina-Ecuador y Brasil-Chile, duelos estrella en cuartos de la Copa América

Messi hace doblete y asistencia en el triunfo sobre Bolivia (1-4) y Cavani 'cumple' para Uruguay ante Paraguay (1-0)



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La selección de Argentina ha superado a Bolivia (1-4) con un doblete y una asistencia de su capitán Leo Messi para certificar el liderato en la concluida fase de grupos y medirse a Ecuador en cuartos de la Copa América, siendo los otros cruces Brasil-Chile, Perú-Paraguay y Uruguay-Colombia.



Argentina se dejó tirar por su capitán y el '10' no falló. Leo Messi es ya, con 148 partidos internacionales, el argentino que más veces ha vestido la albiceleste, superando los 147 de su excompañero Javier Mascherano. Y lo celebró con dos goles y una asistencia para sellar el liderato.



De penalti y de una vaselina perfecta a pase de quien será su compañero en Barcelona, el Kun Agüero, Messi lideró una goleada en la que también marcaron el 'Papu' Gómez, que abrió la lata en el 6', y Lautaro Martínez. Para Bolivia, Erwin Saavedra colocó el 1-3 provisional antes de que Lautaro cerrara el partido.



Bolivia dice adiós a la Copa América, no así una Argentina que se medirá a Ecuador, cuarta del Grupo B, en un duelo en el que partirá como clara favorita y que se disputará el domingo 4 de julio.



Por su parte, Uruguay cumplió en su cita y sumó ante Paraguay su segunda victoria consecutiva, con gol de Edinson Cavani desde el punto de penalti. Un tanto y 3 puntos que les permiten ser segundos en el Grupo A, por detrás de Argentina, y jugar contra Colombia el sábado en cuartos de final.



Los 'charrúas' dominaron a Paraguay, que ni siquiera llegó a poner a prueba al guardameta Fernando Muslera. Por contra, los De Arrascaeta, De la Cruz o Cavani sí intentaron abrir una lata que no se abriría hasta que Cavani transformó la pena máxima. Luis Suárez, suplente, entró de refresco pero tampoco pudo ampliar el triunfo.



Así, concluida la fase de grupos de esta Copa América, los cuartos de final arrancarán este viernes con el partido entre Perú y Paraguay, mientras que el sábado se medirán Brasil y Chile y, el domingo, se jugará el Uruguay-Colombia y el Argentina-Ecuador.