Filipinas.- Duterte carga contra el boxeador y senador Manny Pacquiao por sus críticas al Gobierno de Filipinas

Pide que presente pruebas sobre la existencia de corrupción en el seno de su Ejecutivo



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha cargado este martes contra el boxeador y senador filipino Manny Pacquiao por sus críticas contra el Gobierno y ha exigido que presente pruebas sobre la existencia de casos de corrupción en el seno de las autoridades del país asiático.



"Pacquiao sigue diciendo que nosotros somos tres veces más corruptos (que el anterior Gobierno)", ha dicho. "Le desafío a que diga qué oficinas son corruptas y yo me haré cargo. En una semana haré algo", ha agregado, según ha recogido el diario filipino 'Inquirer'.



"No has dicho nada todos estos años, todo eran alabanzas hacia mí. Ahora dices que somos corruptos", ha criticado, en referencia al apoyo dado por Pacquiao al presidente durante la última campaña electoral y estos primeros años de su mandato.



Pacquiao es el actual líder del Partido Democrático Filipino-Poder Popular (PDP-Laban) --el partido de Duterte-- y figura como uno de los posibles candidatos a las próximas elecciones presidenciales en el país asiático, si bien no se ha pronunciado oficialmente sobre este extremo.



Por ello, Duterte ha resaltado que si Pacquiao no presenta estas pruebas, "hará campaña contra él por no cumplir con su deber". "Hazlo, porque si no le diré a la gente que no vote a Pacquiao porque es un mentiroso", ha resaltado.



"Demostraré que eres un mentiroso. Te aviso. Contaré todo (sobre ti) e iré a por ti durante la campaña electoral. Si no lo haces, serás otro hijo de puta jugando a la política", ha manifestado el presidente filipino, quien ha reconocido que todo Gobierno "comparte el problema de la corrupción".



"No creas que si alguna vez ganas y eres presidente desaparecerá la corrupción en Filipinas", ha argumentado el mandatario, quien previamente había criticado a su antiguo aliado por sus críticas sobre la postura de Manila en la disputa territorial con China en el mar de China Meridional.



China mantiene desde hace una disputa territorial con Vietnam, Brunéi, Malasia y Filipinas sobre varias islas ubicadas en el mar de la China Meridional. En la plataforma continental de estas islas se descubrieron importantes reservas de hidrocarburos, especialmente en las islas Xisha (las islas Paracel), Nansha (las islas Spratly) y Huangyan (el arrecife de Scarborough).