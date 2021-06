Etiopía.- Las autoridades de Amhara advierten al TPLF contra cualquier intento de retomar áreas en el oeste de la región

La UA celebra el alto el fuego en Tigray y llama a las autoridades a trabajar por una "paz sostenible"



El partido gobernante en la región etíope de Amhara ha advertido este martes al Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) ante cualquier intento de retomar algunas de las áreas del oeste de Tigray, que son territorios que "los amhara han liberado a través de sus propios sacrificios".



"Queremos asegurarles una y otra vez que si existe el deseo de apoderarse de estas áreas ilegalmente, no hay amhara que no pague el precio por su libertad", han alertado en un comunicado que recoge Addis Standard.



La región de Amhara ha tomado diversas partes de la región vecina de Tigray, una acción criticada por el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que tildó los sucesos desarrollados en estos territorios como "limpieza étnica".



Tras el anuncio del alto el fuego por parte del Gobierno etíope y la retirada del Ejército, las fuerzas de Tigray ya han anunciado que controlan la capital de la región, Mekelle, y no se descarta que intenten recuperar las áreas tomadas por los amharas.



"PAZ SOSTENIBLE"



La Unión Africana (UA) ha celebrado este martes el alto el fuego declarado por el Gobierno de Etiopía en la región de Tigray, mientras que ha instado a las autoridades etíopes a trabajar por una "paz sostenible".



El presidente de la Comisión de la UA, Moussa Faki Mahamat, ha acogido "con satisfacción" este "alto el fuego humanitario" en Tigray, algo que ha valorado como "un paso correcto hacia la resolución del conflicto" aunque ha instado a trabajar para lograr un cese de las hostilidades "permanente, completo y global".



A través de un comunicado ha vuelto a pedir "el fin de todas las hostilidades" y ha exhortado a todas las partes a "que asuman responsabilidades en virtud del derecho internacional" para proteger a los civiles y garantizar el acceso de ayuda humanitaria.



Por último, ha enfatizado la necesidad de una solución política al conflicto en Tigray y ha trasladado la "continua disposición" del organismo a "apoyar los esfuerzos de Etiopía en la búsqueda de la paz y la estabilidad en el país".