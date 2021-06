España prorroga hasta el 20 julio limitaciones a vuelos de Brasil y Sudáfrica

Varios turistas tras aterrizar en la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. EFE/ Fernando Villar/Archivo

Madrid, 29 jun (EFE).- El Gobierno español prorrogó este martes las limitaciones a los vuelos de Brasil y Sudáfrica que aterricen en aeropuertos españoles, que estarán vigentes hasta el 20 de julio debido a la pandemia de la COVID-19.

Esta undécima prórroga estará en vigor del 6 al 20 de julio, informó hoy el Ejecutivo.

Desde Brasil y Sudáfrica solo podrán llegar a España vuelos que estén ocupados por ciudadanos españoles o andorranos, por residentes de ambos países o por pasajeros en tránsito internacional a un país que no pertenezca al espacio común europeo Schengen con escala inferior a 24 horas, sin abandonar la zona de tránsito del aeropuerto.

No obstante, hay excepciones, como para las aeronaves de Estado, servicios de búsqueda y salvamento (SAR), vuelos con escala en territorio español con fines no comerciales y que tengan por destino final otro país, vuelos exclusivos de carga, posicionales (ferry) y humanitarios, médicos o de emergencia.

El Gobierno español considera que el riesgo de importación de casos desde Sudáfrica y Brasil se puede reducir con las medidas de control sanitario aplicables a la llegada a España, pero añade que "ello no obsta para continuar extremando las precauciones ante el potencial de propagación de las variantes brasileña y sudafricana del virus".