En Ecuador llaman a juicio a informático sueco amigo de Julian Assange

En la imagen, el informático sueco y amigo de Julian Assange Ola Bini. EFE/Elias L. Benarroch/Archivo

Quito, 29 jun (EFE).- Una jueza de Ecuador llamó este martes a juicio por delito de "acceso informático no consentido" al informático sueco Ola Bini, amigo del fundador de WikiLeaks Julian Assange, en un polémico proceso en el que la defensa del imputado denuncia un "fraude procesal".

La jueza Yadira Proaño, tras una audiencia que había sido aplazada en al menos cinco ocasiones anteriores, llamó a juicio a Bini como "presunto autor del delito de acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones", informó la Fiscalía en un comunicado.

Bini, de 38 años y que niega los cargos en su contra, fue arrestado el 11 de abril de 2019 cuando se disponía a abandonar Quito con destino a Japón, unas horas después de que Ecuador pusiera fin al asilo en su embajada en Londres del fundador de WikiLeaks.

Según la Fiscalía, Bini habría accedido sin autorización al sistema de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones con el objetivo de intentar obtener información del contenido digital de las plataformas de la petrolera Petroecuador y de la antigua Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).

MÁS DE SESENTA ELEMENTOS CONTRA INFORMATICO SUECO

Entre los más de 60 elementos de convicción que la Fiscalía argumenta para procesarlo, figuran unos informes periciales de informática forense y la información obtenida de Estados Unidos a través de una Asistencia Penal Internacional, mediante la cual se extrajeron archivos de un dispositivo electrónico del imputado.

Asimismo, la Fiscalía ha presentado oficios de la Cancillería ecuatoriana, de la Unidad de Análisis Financiero y Económico y de otras entidades públicas y privadas.

De acuerdo con la Fiscalía ecuatoriana, el delito por el que está encausado el ciudadano sueco se sanciona con entre 3 y 5 años de prisión.

Bini, en un principio, fue acusado de un delito grave de piratería informática, ataque a la integridad de sistemas informáticos del Estado, pero con el tiempo la Fiscalía redujo la gravedad a "acceso no consentido".

Su caso debió haber sido procesado en 2019, pero fue pospuesto en varias ocasiones por diferentes motivos, incluido los generados por la pandemia del coronavirus.

DEFENSA DE INFORMÁTICO SUECO DENUNCIA FRAUDE PROCESAL

Tras concluir la audiencia preparatoria de juicio, su abogado, Carlos Soria, dijo a Efe que la defensa de Bini presentará este miércoles una denuncia por "fraude procesal" y por la serie de inconsistencias y violaciones al debido proceso que supuestamente se han ejercido en este caso.

Esa denuncia, añadió Soria, se presentará ante la Fiscalía para que esa institución sea la que investigue a "todos" los involucrados en la supuesta trama para llevar a la cárcel un ciudadano por el solo hecho de "ser amigo de alguien y haber hecho algo que nunca se demostró".

Soria mencionó en esa trama a María Paula Romo, quien al momento de la detención de Bini era ministra de Gobierno (Interior), y quien acusó como "hacker ruso" al informático sueco.

El abogado dijo confiar en que la Fiscalía tendrá ahora mayor firmeza para investigar a quienes urdieron la trama en contra de su defendido, que también, según él, fue un "perseguido político" en el Gobierno del expresidente Lenín Moreno.

Asimismo, rechazó que en la audiencia de hoy se haya aceptado los informes de supuestos especialistas de la Policía no autorizados para realizar peritajes en el caso.

NEFASTO PRECEDENTE

Con este llamamiento a juicio al ciudadano sueco, se crea un "precedente nefasto para los defensores de los derechos digitales", agregó Soria.

Recordó que muchas organizaciones nacionales y extranjeras, algunas relacionadas con Naciones Unidas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la propia Humans Right Watch, han ya advertido que este es "un caso completamente ilógico", más aún cuando ya hubo una sentencia de hábeas corpus, por la manera ilegal de la detención de Bini.