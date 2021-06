El Salvador.- Una delegación de EEUU visita El Salvador en una "gran oportunidad" condicionada a la "seguridad jurídica"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La encargada de negocios estadounidense en El Salvador, Jean Manes, ha anunciado la llegada este martes de una delegación de alto nivel de Estados Unidos, que representa "una gran oportunidad" aunque "depende de la seguridad jurídica" que haya en el país.



El país centroamericano, que no cuenta aún con embajador estadounidense, ha sido motivo de crítica internacional en las últimas semanas debido a las medidas adoptadas desde el Legislativo con el apoyo del Ejecutivo de Nayib Bukele.



En este contexto, Manes ha precisado que se trata de "un momento especial que la región puede aprovechar", debido a que "el movimiento de cadenas de suministro que atraen buena inversión y crean buenos empleos".



No obstante, ha incidido la representante de Washington, "todo depende de la seguridad jurídica" y de si El Salvador "quiere tomar" la "gran oportunidad" que se le presenta.



A pesar de que Manes no ha confirmado la composición de la delegación que se desplazará hacia la nación centroamericana, la semana pasada Washington anunció que la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, se iba a desplazar hasta El Salvador.



Junto a Nuland formarán la comitiva la subsecretaria interina para el hemisferio occidental, Julie Chung, el subsecretario adjunto de Defensa, Daniel Erikson, y la directora del Consejo de Seguridad Nacional para Centroamérica, Megan Oates.



Nuland viaja a El Salvador después de su visita a Paraguay, donde ha anunciado un préstamo de 125 millones de dólares (unos 105 millones de euros).