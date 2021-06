El opositor venezolano acusa al Gobierno de ocultar "desastres" por las lluvias

Fotografía de archivo fechada el 15 de abril del 2016 en exdiputado opositor venezolano Ismael León. EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 29 jun (EFE).- El exdiputado opositor venezolano Ismael León responsabilizó este martes al Gobierno de Nicolás Maduro por los "desastres" que se han producido en varias zonas de Caracas en los últimos días y que el Ejecutivo ha ocultado, informó el grupo antichavista que lidera Juan Guaidó.

"El régimen de Maduro no hace el debido mantenimiento de las quebradas, alcantarillas, ríos y desagües en ninguna zona del país, es por eso que seguimos viendo el desastre que ocasionan las lluvias en todo el territorio nacional", afirmó León, según recoge un comunicado de la oposición.

Específicamente, mostró su preocupación por el sector caraqueño de Macarao, en especial tras las fuertes lluvias registradas en las últimas 72 horas.

Al respecto, afirmó que el Gobierno "trata de ocultar lo que ha estado sucediendo producto de las lluvias en varios estados del país", lo que, añadió, afectó a muchos hogares.

En su opinión, lo que le interesa a la "usurpación", como denomina al Gobierno, "es pintar paredes con jeroglíficos y gastar millones de bolívares en una supuesta Batalla de Carabobo", hito en la Guerra de Independencia de Venezuela de la que se cumplieron 200 años el pasado jueves.

"Nada tiene que ver con lo que está padeciendo el pueblo", destacó.

Asimismo, señaló que en los estados Apure, Guárico y Amazonas las lluvias "han inundado por completo caseríos, pero no hay ningún pronunciamiento por parte de los alcaldes o gobernadores".

Sin embargo, León no facilitó detalles del número de viviendas inundadas ni tampoco de personas afectadas.