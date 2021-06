El Ocean Viking vuelve al Mediterráneo y será el único barco en el área

EFE/EPA/FRANCESCO RUTA/Archivo

Roma, 29 jun (EFE).- El barco Ocean Viking, de la organización humanitaria SOS Méditerranée, informó hoy de que próximamente llegará de nuevo al Mediterráneo central, donde será el único barco de rescate civil presente, y denunció que la "crisis humanitaria no se detiene" a pesar de que las autoridades europeas dificulten su presencia.

"A pesar del deber legal y moral de salvar a las personas en peligro en el mar y permitirles desembarcar rápidamente en un puerto seguro, los guardacostas de los estados europeos llevan mirando para otra parte durante seis años. Además, por si fuera poco, las ONG que rescatan vidas en el mar, como SOS Méditerranée se ven obstaculizadas mediante bloqueos administrativos y otras tácticas destinadas a detener los barcos de rescate civiles", afirmó en un comunicado la directora de la ONG en Italia, Valeria Taurin.

La ONG subrayó que la falta de ayuda a las organizaciones humanitarias "no frena los flujos migratorios", pues "entre 2020 y los primeros meses de 2021, el número de personas desembarcó de forma autónoma aumentó en un 212 %".

Y recordó que más de 19.000 personas llegaron a las costas italianas con sus barcazas, de las cuales una de cada seis era un menor no acompañado.

"La crisis humanitaria no se detiene con la ausencia de barcos de salvamento: lo único que se consigue es aumentar drásticamente la letalidad de este viaje para las personas que lo emprenden", añadió la organización.

En los primeros seis meses del año más de 690 personas murieron en el mar y más de 14.000 personas fueron interceptadas por los guardacostas libios y devueltas ilegalmente a Libia, un puerto que no es seguro y donde los migrantes sufren torturas y hasta violaciones sexuales, concluyó la nota.

El barco Ocean Viking salió el domingo del puerto de Marsella y los equipos a bordo están realizando una serie de ejercicios antes de llegar al Mediterráneo central.