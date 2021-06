El Gobierno prevé que 2,5 millones de salvadoreños baje la aplicación para bitcóin

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 28 jun (EFE).- El Gobierno de El Salvador estima que unos 2,5 millones de ciudadanos descargarán la aplicación con la billetera electrónica que es promovida por el Ejecutivo para el uso de bitcóin como medio de pago, según dijo este lunes el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.

El funcionario señaló durante una entrevista televisiva que "se ha establecido un límite de 4 millones de usuarios", pero que "en los primeros momentos" pueden ser alrededor de 2,5 millones.

Zelaya indicó que "tampoco es una obligación que descarguen la billetera electrónica" y que "el hecho que el Gobierno la esté promoviendo no quiere decir que es obligación".

"No es una obligación. Puede seguir pagando en efectivo o con los otros métodos que se usan, pero con el tiempo se darán cuenta que más fácil usar la billetera del Gobierno", señaló.

Aclaró que los 30 dólares que el Gobierno brindará a cada usuario que descargue la aplicación denominada Chivo "son para usarlos a través de la aplicación, no para sacarlos en efectivo".

El presidente Nayib Bukele explicó la semana pasada en una cadena nacional de radio y televisión que el Gobierno creará una billetera electrónica que tendrá una cuenta en dólares y en una bitcóin, y la cual podrá ser descargada en dispositivos IOS y Android.

Al bajar la aplicación los usuarios tendrán que ingresar su número de Documento Único de Identidad (DUI) y el número de celular para registrarse, indicó.

"Con solo bajar la aplicación y registrarse recibirá 30 dólares equivalentes en bitcóin para su consumo (...) cuando reciba el dinero puede escoger si quiere bitcóin o no", dijo el mandatario.

Señaló que "esos 30 dólares son para promover el uso del bitcóin y para incentivar a la gente para bajar la App", la cual, según el mandatario, será compatible con "todas las billeteras electrónicas del mundo".

Bukele agregó que la Ley Bitcóin entrará en vigencia el 7 de septiembre y que "es una ley que nos abre al mundo, es una ley que nos pone en los ojos del mundo por algo bueno e innovador".

La normativa, que ya fue publicada en el Diario Oficial tras recibir la firma del presidente Bukele, apenas contiene 16 artículos y fue aprobada de manera "acelerada", según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

La ley, aprobada el 9 de junio por la Asamblea Legislativa de amplia mayoría oficialista, ha generado opiniones encontradas, principalmente por el riesgo que el país se convierta en un paraíso fiscal que propicie el lavado de dinero y la evasión fiscal.

La normativa convierte a El Salvador en el primer país del mundo en darle curso legal a la criptomoneda.