El 5G o cómo salvar vidas en alta mar y detectar dolencias con una camiseta

Una persona comanda desde el stand de Orange una embarcación situada en el puerto de Valencia a través de tecnología 5G durante la segunda jornada del Mobile World Congress (MWC) que comenzó ayer en Barcelona, con un formato híbrido y más reducido a causa de la pandemia. EFE/Alejandro García

Barcelona (España), 29 jun (EFE).- Un paro cardíaco en alta mar puede atenderse a toda velocidad gracias al 5G, del mismo modo que una camiseta 'inteligente' puede transmitir los parámetros vitales de la persona que la lleve en un abrir y cerrar de ojos con esta misma tecnología.

El 5G debe ayudar a salvar vidas que ahora se dan por perdidas, pues permite llegar a zonas actualmente sin cobertura o actuar a distancia con una respuesta casi inmediata que con el 3G o 4G es sencillamente impensable.

Imaginen que se encuentran en alta mar con su hijo y de golpe ven cómo desfallece a causa de un paro cardíaco. Poco se puede hacer ahora más que virar el timón hacia tierra y, mientras tanto, mantener los dedos cruzados.

Pero el 5G, junto a otros avances, debe facilitar una actuación in situ y más rápida para prevenir desgracias, como demuestra una prueba piloto impulsada por Mobile World Capital Barcelona junto a, entre otros, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y el Hospital Sant Joan de Déu, presentada este martes en el Mobile World Congress (MWC).

En este caso, un dispositivo subcutáneo avisaría de inmediato a los servicios de emergencia y al centro hospitalario si detecta una anomalía en el ritmo cardíaco.

Al recibir el aviso, los dos equipos se pondrían manos a la obra de inmediato, contactando con la familia y dirigiéndose ipso facto hacia el barco.

Ya en el barco, con una tableta con 5G, los servicios de emergencia y el personal sanitario coordinarían la actuación a llevar a cabo: además, los médicos no solo deberían guiarse por las palabras del personal de emergencia, sino que contarían con el resultado de una ecocardiografía realizada in situ y transmitida vía 5G.

Uno tiende a pensar que para que lo anterior sea realidad deben pasar todavía unas décadas, pero no, algo así podría ya hacerse mañana mismo, según ha explicado el director general del SEM, Antoni Encinas.

Pero hay más escenarios en los que el 5G puede mejorar la vida de los enfermos: es el caso de una camiseta diseñada por ZTE, capaz de analizar con sensores colocados en la tela parámetros biovitales, enviados luego a una unidad de control los convierte en formato digital y los transmite a un teléfono o reloj inteligente.

Esta camiseta permite asimismo una transmisión "ultrarrápida" a centros de salud y control, precisamente gracias al 5G.

Ahí van otros dos ejemplos que buscan hacer más llevaderas hospitalizaciones que resultan insoportables, especialmente en el caso de los adolescentes: las aplicaciones Boost Board y Squishy, ganadoras de un 'hackatón' organizado por Mobile World Capital Barcelona.

La primera consiste en una solución de realidad aumentada que permite a los pacientes intercambiar mensajes interactivos y crear espacios de ocio junto al resto de hospitalizados en planta.

Mientras que la segunda ha diseñado una cámara 360 grados que, gracias a unos sensores, detecta y transmite emociones y da la posibilidad a familiares y amigos del paciente de intercambiar mensajes interactivos y crear espacios virtuales de ocio junto al resto de personas hospitalizadas.

Una última aplicación, esta vez ideada para el mundo del fútbol, permite, mediante unas espinilleras inteligentes (bautizadas Hx50), enviar datos a la nube directamente: se analizan así calorías, frecuencia cardíaca y se toma la temperatura, entre otras cosas.

Es este un proyecto de Humanox que en este caso, no usa el 5G, sino que transmite los datos mediante una tarjeta SIM, como si de una llamada telefónica se tratara.