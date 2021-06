Ecuador abandera a deportistas que irán a los Olímpicos de Tokio

En la imagen, la ecuatoriana Neisi Dajomes. EFE/Francesco Spotorno/Archivo

Guayaquil (Ecuador), 29 jun (EFE).- Ecuador abanderó este martes a la delegación de 46 deportistas en quince disciplinas que, hasta el momento, participará en los Juegos Olímpicos 2020 y que irá a Tokio a dejar huella, según Augusto Morán, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).

"Estos ciclos olímpicos han estado llenos de triunfos, pues conseguimos en Cochabamba 2018 la mejor participación de la historia del país, en los Juegos Panamericanos de 2019 Ecuador también tuvo la mejor participación de la historia y ahora en Tokio en 2020 vamos también a hacer historia", señaló Morán durante el acto que se cumplió en la sede del COE en Guayaquil.

Al acto no pudieron asistir los abanderados Neisi Dajomes (levantamiento de pesas) y Julio César Castillo (boxeo), porque realizan gestiones protocolarias para poder viajar, aunque dejaron sendos mensajes a los deportistas.

"Llevar la bandera de Ecuador es un honor, como representante del país, pues es un honor todo el sacrificio que se ha tenido que hacer durante muchos años y que ahora está dando frutos, por lo que estoy muy contenta y orgullosa por ello", señaló Dajomes.

"Si estamos aquí y ahora es por algo, todo el sacrificio, todo lo que nos hemos esforzado está dando frutos, por lo que tenemos que aprovechar al máximo, dar lo mejor en cada competencia, saber y tener siempre presente que todo lo que nos propongamos podemos lograrlo y siempre luchar por nuestros sueños", añadió.

Por su parte, Castillo, expresó a través de un vídeo que el hecho de "haber sido escogido como abanderado es motivo de orgullo" porque se representará a "lo más alto que tenemos, lo más valioso, que es nuestra patria".

"Tener encima los colores de nuestra patria me da más energía y orgullo de competir por Ecuador", apostilló Castillo.

El presidente del COE aseguró que el camino hacia los Juegos Olímpicos ha sido muy difícil, pero remarcó que ello no impidió para que Ecuador tenga la delegación más amplia de su historia en una cita olímpica.

"Extraoficialmente les puedo decir que estamos muy cerca de los 50 deportistas en Tokio y en Sapporo, nos llena de orgullo esta cifra, pero más nos llena de orgullo la competitividad de los deportistas que van a estar en la trigésima segunda cita de los Juegos Olímpicos", añadió el dirigente.

Morán indicó que entre los deportistas con mayores opciones de medallas están los abanderados Dajomes, que en la categoría de los 76 kilogramos de levantamiento de pesas es número uno del mundo, y Castillo, en la categoría de hasta 91 kilogramos, en boxeo, que es vicecampeón mundial.

"Podemos seguir nombrando a otros deportistas como Tamara Salazar (levantamiento de pesas), Alfredo Campos (ciclismo-BMX), que siguen en los sitiales más altos en el deporte mundial, por lo que Ecuador no tiene una, dos, tres, tiene muchas posibilidades de traer preseas al país", expresó.

El ministro del Deporte, Sebastián Palacios, dijo que representar al país es motivo de orgullo, que nada es más hermoso que llevar el tricolor patrio en los uniformes y nada más satisfactorio que saber que los sueños están para cumplirse.

"No se imaginan el honor y el orgullo que siento de estar con ustedes, de soñar junto a ustedes, de saber que cada esfuerzo, cada madrugada, cada entrenamiento, cada caída, cada lesión, ha valido la pena", subrayó Palacios.

El ministro, en nombre del presidente del país, Guillermo Lasso, deseó a los competidores "el mayor de los éxitos", pero dijo que sólo el hecho de "clasificarse ya es un gran logro. Ser deportistas olímpicos es un gran logro y estoy seguro que con su capacidad y talento, con todo lo que ustedes son, podrán cumplir con ese sueño de todos los ecuatorianos, de ver al Ecuador, de ver a la bandera, en lo más alto del podio olímpico", concluyó.