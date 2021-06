Dinamarca no se ve favorita contra la República Checa

Kasper Hjulmand. EFE/EPA/Dean Mouhtaropoulos / POOL/Archivo

Copenhague, 29 jun (EFE).- Dinamarca ha impresionado en esta Eurocopa por su capacidad para reponerse del problema cardíaco de Christian Eriksen y sus dos goleadas, acompañadas de un gran juego, a Rusia y Gales, pero los jugadores daneses no se ven favoritos en cuartos frente a la República Checa.

"Hay que recordar que los checos eliminaron a Holanda. No va a ser fácil, no hay que dar nada por fácil", dijo el delantero Andreas Cornelius en rueda de prensa en la concentración danesa.

Cornelius calificó de "enorme sorpresa" la eliminación de Francia y apuntó a que tanto franceses como holandeses son a veces "un poco arrogantes" y se creen que "es fácil ganarle a una nación pequeña".

"Va a ser un partido muy físico. Para nada nos vemos como favoritos", afirmó Daniel Wass.

El centrocampista del Valencia insiste en un aspecto importante señalado ya hace días por el seleccionador Kasper Hjulmand. La República Checa es un equipo muy intenso, capaz de igualar la energía que pone Dinamarca en sus partidos, algo que no le ha ocurrido hasta ahora en la Eurocopa.

"Los partidos de anoche muestran que no hay favoritos en un cruce. Todo puede pasar a un partido", afirmó Wass.

El mediocentro del Brentford Christian Nørgaard huye también del favoritismo frente a los checos y no quiere oír hablar de las comparaciones con la selección danesa que sorprendentemente ganó la Eurocopa en 1992.

"Aún quedan dos grandes naciones que se enfrentan esta tarde (Alemania e Inglaterra). Y Bélgica", señaló.

Tras derrotar a Gales el sábado en Amsterdam, Dinamarca regresó a casa el domingo, jornada en la que hubo una sesión de recuperación. Y ayer los jugadores disfrutaron de un día libre, que aprovecharon para dar un paseo en barco por el Báltico.

El equipo danés volverá a descansar este martes y mañana reanudará los entrenamientos para preparar el partido del sábado en Bakú contra la República Checa.